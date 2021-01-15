超越特斯拉？蔚來NIO ET7自駕電車 續航可達1000公里

NIO ET7。圖：蔚來汽車提供

近期聲量頗高的中國 電動車品牌NIO蔚來汽車 ，於日前正式發表了品牌首款配備自動駕駛系統的房車NIO ET7。且ET7採用高通(Qualcomm) 旗下第三代數位車載平台與車用5G 平台，讓車輛能夠應付更多元的智慧處理功能、多媒體體驗和自動駕駛系統，售價44.8萬(人民幣，下同，6萬9600美元)起。

NIO ET7正式發表。圖：蔚來汽車提供

NIO表示ET7有領先同級的車身尺寸，就實際的車身尺碼5,098mm x 1,987mm x 1,505mm，軸距3,060mm來看沒有意外是一輛相當大型的電動房車。在車型分級上ET7分別有了70kWh、100kWh和150kWh三種電池版本，70kWh的版本最大續航力可達500公里，100kWh版本為700公里，至於最大的150kWh版本續航里程則達到了驚人的1000公里。不過初期僅先提供70kWh版本與100 kWh版本，150kWh則是得等到2022年。

NIO ET7的車身尺碼十分龐大。圖：蔚來汽車提供

除了電池的功率外，ET7在車室內也費了一番功夫，前後排靜音玻璃、全車系標配前後排座椅加熱/通風和按摩、雙層隔熱全景天窗、64色光瀑式氣氛燈、23具喇叭、Nappa高級真皮內裝、全球首次量產使用的Karuun可再生藤木飾板以及智慧隱藏式出風口，將未來科技與簡約風格合而為一，用打造第二個起居式的理念呈現越級內裝質感。

NIO ET7以打造第二起居室為車室設計理念。圖：蔚來汽車提供

64色光瀑式氣氛燈相當奢華。圖：蔚來汽車提供

智慧車載系統則是使用蔚來第二代虛擬座艙，採用環抱式座艙設計，搭配10.2吋HDR數位儀表、支援AI智慧助理的12.8吋AMOLED中控螢幕、雙色拼接兩輻式方向盤。中控台上更有NOMI人工智慧車輛助理，具有聲紋辨識與聽音辨位的強大功能。

蔚來第二代虛擬座艙，採用環抱式座艙設計。圖：蔚來汽車提供

處理器上更透過高通Snapdragon第三代汽車數位座艙平台，讓ET7擁有最強的車載移動互聯和通訊能力，能對應5G / UWB / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / V2X等各方面的通訊互連需求。

NIO ET7中控台上有12.8吋螢幕與NOMI人工智慧車輛助理。圖：蔚來汽車提供

除此之外，在性能動力上靠著前軸180kW，後軸300kW的電動馬達驅使下，能輸出綜效652PS的強大馬力與86.6kgm的驚人扭力，且有著優良的風阻係數0.23Cd，僅需3,9秒便可完成0-100km/h加速。標配的Brembo煞車、氣壓避震搭配IDB動態煞車和4D車身控制系統也讓ET7有著良好的制動能力，100-0km/h的煞車距離為33.5m。

NIO ET7有綜效652PS馬力與86.6kgm扭力。圖：蔚來汽車提供

至於自動駕駛系統部分，ET7搭載NIO Autonomous Driving(NAD)自動駕駛科技。其中NIO Aquila SuperSensing超級感測系統擁有33個高精度的傳感器，包含了超長距離高解析度光學雷達、11台800萬畫素攝影機、5台毫米波雷達、12台超音波感應器、高精度GPS定位和VX2協同式車路感知器。

NIO Aquila SuperSensing超級感測系統擁有33個高精度的傳感器。圖：蔚來汽車提供

Aquila SuperSensing系統每秒可產生8GB影像數據，為了應付如此龐大的運算，因此蔚來也在ET7上搭載了擁有1,016 TOPS運算能力的ADAM超算平台。原廠還特別強調，ET7的運算能力比7台Tesla FSD電腦加總還要快。

NIO ET7。圖：蔚來汽車提供

從車身數據以及自動駕駛電腦運算的能力來看，NIO ET7市場上的直接對手便是Tesla Model S。不過目前僅止於發表和預接單的情況，正式在中國上市交車還得等到2022年，目前蔚來官網上僅提供了70kWh與100kWh兩種車型的售價，分別為44.8萬和50.6萬。