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換檔問題恐致車禍 福特召回近140萬輛最暢銷皮卡

換檔問題恐致車禍 福特召回近140萬輛最暢銷皮卡

記者胡玉立／即時報導
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福特汽車緊急召回近140萬輛在美國最暢銷的F-150皮卡。（美聯社）
福特汽車緊急召回近140萬輛在美國最暢銷的F-150皮卡。（美聯社）

福特（Ford）汽車公司緊急召回近140萬輛在美國最暢銷的F-150皮卡，原因是一項危險故障，可能導致車輛行駛過程中意外降檔至二擋，讓駕駛突然失控。受到這項安全隱患的影響並被召回的福特F-150皮卡，是2015年至2017年特定車款。

每日郵報（Daily Mail）報導，福特F系列皮卡這幾十年來一直是美國最暢銷車型，光是2025年就售出近83萬輛。受影響車主將從4月27日起，陸續收到提醒注意風險的警告信；預計7月完成全面維修準備後，車主將收到第二封通知信。

此次召回的F-150皮卡，故障問題出在關鍵變速箱感應器與車輛主控制系統之間的訊號遺失；當車輛與車載系統連接中斷時，車輛可能會在沒有任何警告的情況下，錯誤降檔。速度的突然變化會增加碰撞風險，在高速行駛時尤其危險，因為駕駛者更難控制車輛。福特公司表示，經銷商將透過更新車輛軟體來修復此問題。

這次召回對福特汽車來說是最新打擊，該公司近期面臨不只一波召回潮。去年，福特汽車的召回數量超過其他任何一家汽車公司，有近1300萬輛汽車被召回。

今年2月，福特發現它的Explorer SUV懸吊問題可能影響轉向，召回將近50萬輛汽車。幾乎同一時間，福特宣布召回另外4萬655輛汽車，主要是因為電池問題和煞車踏板缺陷，可能增加碰撞風險。

在公司去年召回車輛數量超過任何其他家汽車公司之後，福特汽車執行長法利（Jim Farley）承諾將提高車輛製造品質。

福特還表示，公司召回數量居高不下，是因為採取更嚴格措施來提高車輛品質，而且其中一半召回，無需車主前往經銷商即可解決。

汽車專家、「世界年度風雲車」（World Car of The Year）評審菲克斯（Lauren Fix）表示，儘管這些安全問題可能令人感到擔憂，但召回本身不應成為購車或選車時的「決定因素」；最重要的還是公司如何處理該問題，以及特定車型是否存在持續性的缺陷。

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