Uber與Lyft價差可達14% 做1事每年可省數百美元車資

研究指出，由於Uber與Lyft並非固定由某一方持續更昂貴，而是每趟行程價格出現差異。若在每次叫車時在兩款應用程式之間切換比價，長期下來可節省可觀支出；示意圖。(路透)

一項最新研究指出，乘客在使用共乘服務時，若能在Uber與Lyft 兩款叫車應用程式之間切換比價，長期下來可節省可觀支出。研究發現，針對相同路線，兩個平台的平均價格差異達14%，雖單趟僅差幾美元，但累積起來，每年可能為用戶省下數百美元，顯示簡單的比價行為，對降低交通支出具有實際效益。

據紐約郵報New York Post報導，美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）公布的研究顯示，該研究比較了2025年2月紐約市 Uber與Lyft的車資，研究人員估計，若紐約市的用戶未進行價格比較，每年可能多支付高達3億美元。研究也指出，多數乘客並未養成跨平台比價的習慣。根據Comscore的數據，全美僅約16%的消費者在叫車時會同時查看兩款應用程式。

約翰霍普金斯大學凱瑞商學院（Carey Business School）教授、該研究作者之一麥可．盧卡（Michael Luca）向「Business Insider」表示，理論上競爭應該只差一個點擊，但實際情況卻並非如此。他指出，打開另一個App 取得第二個報價僅需數秒，但部分用戶傾向固定使用特定平台，或直接選擇裝置預設的應用程式。研究發現，Uber與Lyft並非固定由某一方持續更昂貴，而是每趟行程價格出現差異。此外，研究指出App的設計與服務條款可能提高消費者比價的難度，有利於平台方。論文亦提到，小小的比較障礙，可能削弱有效競爭，並使利益更傾向平台。

針對研究結果，Uber產品政策負責人哈利．哈特菲爾德（Harry Hartfield）表示，該研究未將司機可用性、乘客需求以及司機與乘客距離等影響價格的重要因素納入考量。他指出，兩家公司顯示不同價格並不令人意外，這正是競爭市場的運作方式。Lyft市場平台主管副總裁席德．帕蒂爾（Sid Patil）也表示，Lyft的定價同樣受到多項市場因素影響，並稱乘客查看Lyft「有很多好處，幾乎沒有損失」，強調價格差異反映的是真實市場動態。