川普加稅 美國車能扭轉對歐洲市場？

歐洲偏愛小車 一些歐洲市鎮街道不便於較大車輛通行。圖為義大利郵政一輛電動車行駛於羅馬，攝於2022年10月。（路透）

美國進口歐洲車數量遠超過歐洲進口美國車，美國總統川普 2月說，最快4月2日對進口車課25%左右關稅 。專家認為，歐洲人對美國車沒特別抗拒，但部分歐洲市鎮巷弄狹小，加上油價 較高、市場競爭激烈，可能讓美國車較難打進歐洲。

歐洲路窄油價高 美大車難賣

英國廣播公司（BBC）報導，2022年出口到美國的歐盟國家製新車達69.2萬多輛，價值約360億歐元（約台幣1.26兆元），反觀出口到歐盟的美國產新車僅11.6萬餘輛，價值52億歐元（約台幣1,814億元）。川普直指歐洲「不買我們的車」，認為此差距源自不公平的貿易規則，必須矯正。

但雙方差距可能來自其他因素。首先，美國比起小型車，偏好大型的SUV和皮卡車；據經濟學人，2022年在美國售出的汽車平均重量是1857公斤，幾乎高出歐洲平均值的兩成。但以義大利為例，許多古老市鎮街道狹窄、鋪石子路；瑞典商業銀行資本市場的汽車業分析師恩格勞說，不妨嘗試在義大利駕駛大型SUV四處逛逛，「我試過，這很困難」。

紐約時報報導也指，多數歐洲城市不乏寬闊大道，但市中心常見狹隘、曲折的街道，行人和腳踏車得與汽車爭道。停車空間也是問題，例如1款Ram 1500皮卡車就略為超出德國標準停車位的大小。

美國皮卡車在歐洲較少見，可能還有開銷考量。英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）執行長霍斯說，「我們燃油價格通常比美國人高，所以我們偏好較小型、燃油效率更高的車」，美國則一般偏愛較大車款。恩格勞也稱，「他們每加侖（燃油）要價，是我們每公升的價格」；1美制加侖約3.8公升。

紐時指出，以德國來說，每公升油價平均約1.41美元，等於每加侖約5.5美元；但美國2月初平均油價約每加侖3.1美元。

日韓中車爭鳴 歐洲人選擇多

美國車廠除了電動車大廠特斯拉，在歐洲相對不受歡迎。川普已抱怨「數以百萬計」歐洲車湧入美國，還點名BMW、賓士和福斯等歐洲車名牌。

摩根大通的歐洲汽車研究主管阿蘇蒙蒂說，對各家車廠，歐洲是非常棘手的市場，必須推出正確產品、也須將工廠經營得當。他也說，汽車品牌在自己國家相對有競爭優勢，像德國有BMW、奧迪等，法國有寶獅、雪鐵龍、雷諾，義大利有飛雅特、愛快羅密歐；民眾傾向買本土名車是本性，在德、法、義尤其如此。

阿蘇蒙蒂並指，雖然有其他歐洲國家較能接受外來品牌，但當地市場百家爭鳴，有眾多日本、南韓車可選，近來中國大陸汽車也愈來愈加入戰局。另外，海外車廠在歐洲面對的問題，還包括各式稅務規範，以及必須用各地不同語言溝通。

汽車業資深人士、曾任日產汽車營運長和阿斯頓馬丁執行長的帕爾莫表示，他不認為歐洲客戶對美國車有特別反感，「我認為歐洲人確實喜歡美國品牌，但是歐洲市面上有很多其他品牌，所以競爭很激烈」。

歐擬降自家關稅 護在地車廠

通用汽車、福特汽車等美國車廠，數10年來在歐洲陷入苦戰。2017年，通用汽車出售其歐洲品牌，包括在德國的歐寶，且在歐洲停止銷售其幾乎所有的雪佛蘭車型。通用正持續設法販售部分電動車車型到歐洲，例如凱迪拉克電動休旅車Lyriq。

目前歐盟對進口美國車課徵10%關稅，確實明顯高於美國對歐盟進口客車的2.5%關稅。恩格勞說，川普關切的是貿易條件並不真正平等。

不過，美國已對墨西哥、加拿大以外國家的進口皮卡車課徵25%關稅，這讓皮卡車成為了許多底特律車廠的生財利器。