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小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

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小米SU7 Ultra車主深夜試車 17秒時速飆破300公里

記者林則宏／即時報導
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小米上周在世界行動通訊大會（MWC）展示SU7 Ultra新車，吸引眾人目光。（新華社）
小米上周在世界行動通訊大會（MWC）展示SU7 Ultra新車，吸引眾人目光。（新華社）

山東濰坊日前深夜，一輛懸掛臨時車牌的小米SU7 Ultra在馬路上狂飆。根據網上流傳的影片，車上中控螢幕顯示該車17秒內完成0時速192公里加速，時速最高並曾飆至303公里。

不過，中國網友關注焦點並非小米的新能源車真能飆出這麼快的速度，而是集體喊話小米董事長兼CEO雷軍，應對小米汽車加設「地理圍欄」或「電子圍欄」，亦即限制車輛在一般公共道路行駛時的最大動力性能。

針對這起深夜飆車事件，濰坊市公安局交警支隊表示，7日下午接到群眾舉報後，運用大數據分析與智能比對技術，僅僅用了4小時便鎖定涉事駕駛員李某，並於當日17時將其抓獲。

當地警方通報，該名駕駛的行為已涉嫌違反中國「道路交通安全法」第42條關於「機動車不得超過限速標誌標明的最高時速」規定。

河南大河報引述律師說法指出，「在城區道路嚴重超速涉嫌危險駕駛罪，可處拘役並處罰金；若造成重大事故，最高可判七年有期徒刑。」該名律師特別提醒車主，小米SU7 Ultra的17秒破300公里加速性能已接近F1賽車水準，非專業車手在開放道路嘗試極易失控。

杭州日報報導，對於小米SU7 Ultra真的能開到時速300公里？小米汽車客服表示，「小米SU7 Ultra的定位是相當於賽車級的，所以說它這個時速可能會設定比較高，最高時速是350公里。」

若有人在非賽道將SU7 Ultra開到時速300公里，小米是否會採取任何措施？小米客服稱，「像這種高速度的話，它一般是有設定的模式。在日常的一個場景中，基本上使用新手模式、經濟模式或者標準模式，就可以將這個馬力參數、加速時間進行限制。」

有小米汽車主表示，在系統更新後的1.5.0版本，小米汽車機確實已增加「駕駛安全保護」功能，功能開啟後，車輛最高車速限制為時速140公里。這個版本被正式推送後，所有新車都會被強制開啟「新手模式」，車上中控螢幕右上角會顯示「安全保護」四個字，直到總里程達到300公里後才能解鎖。

亦即，在行駛里程不滿300公里的新手期，SU7 Ultra最高時速為140公里，最大動力性能同時也被限制住。

小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發售，售價人民幣52.99萬元（約7.31萬美元）起。雷軍6日在中國全國兩會期間受訪時稱，小米SU7 Ultra發布三天就賣出超過一萬輛，提前完成全年任務。

對於小米SU7 Ultra剛開賣就傳出17秒時速飆破300公里的消息並引發討論，有網友稱，「小米這個廣告做得有點意外」。

小米SU7 Ultra上市僅一周，網上即傳出7秒時速飆至303公里的影片。（取材...
小米SU7 Ultra上市僅一周，網上即傳出7秒時速飆至303公里的影片。（取材自微博）

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