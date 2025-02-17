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Honda傳願與Nissan重談合併 前提是日產社長須下台

編譯葉亭均／綜合外電
本田（Honda）汽車傳出願意與日產恢復合併談判，但前提是日產汽車社長內田誠（圖左者）須先下台。圖右者為本田社長三部敏宏。(路透)
本田（Honda）汽車傳出願意與日產恢復合併談判，但前提是日產汽車社長內田誠（圖左者）須先下台。圖右者為本田社長三部敏宏。(路透)

英國金融時報引述知情人士說法報導，如果日產汽車社長內田誠下台，本田（Honda）願意恢復收購談判，以結合成全球第四大車廠。

58歲的內田誠一直是日產內部最強烈支持與本田達成協議的人之一。然而，由於本田不滿日產整頓內部進展緩慢與財務問題嚴重，內田誠與本田社長三部敏宏的關係惡化。

報導指出，兩家公司合併協商破局是因為，本田要求日產成為其全資子公司，而非合組控股公司並讓兩家公司有「平等地位」。一位知情人士透露，本田願意在日產有新社長、能夠更擅於處理內部反對意見的情況下，重新談判。

內田誠已表明他想要留任日產社長至2026年，但由於他未能順利推動規模580億美元的合併交易協商，未來幾個月他將面臨董事會和合作夥伴雷諾要求下台的壓力。一名消息人士說，日產的董事們已經開始非正式討論內田誠下台的時間。

本田依然對吸引日產聯盟成員三菱汽車有興趣，後者擁有插電式混合動力車技術，而且在東南亞有穩健的市占。

本田社長三部敏宏在合併談判破局後對記者表示：「我很遺憾這種結果。」不過，根據知悉三部敏宏想法的人士透露，一個重新展開談判的條件是日產社長內田誠下台。

本田表示：「如果業務整合的討論再次出現，我們不會完全排除重啟談判的可能性。」

日產的合作夥伴雷諾也考慮自己的選項，並且與鴻海重新展開談判。鴻海去年接洽雷諾，洽談收購雷諾手中的部分日產持股。雷諾承諾要維持與日產的聯盟，但希望以溢價出售手中仍持有的36%日產股權的一大部分。雷諾不願置評。

如果日產銷售持續惡化，將面臨現金流短缺危機。該公司擁有1.2兆日圓（66億美元）淨現金，但在會計年度頭九個月就燒到了5,060億日圓。內部人士表示，日產必須確保擁有充足的現金緩衝，不只是要用於整頓成本，還要用來避免日產信評可能遭調降、引發貸款利率攀升的「惡性循環」。

內田誠上周四已表明，他想要在日產重回復甦之路後下台，但如果時間提前，他也願意，「我的責任確實重大…但在公司沒有改善之前就下台是不負責任的。我無意眷戀此位」。

本田 鴻海 東南亞

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