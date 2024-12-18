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日本兩大車廠 本田、日產擬合併 應對電動車價格戰

編譯俞仲慈／綜合報導
本田與日產17日證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售低迷的困境。圖為日產執行長內田誠(左)與本田執行長三部敏宏(右)今年3月共同出席記者會。(路透)
本田與日產17日證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售低迷的困境。圖為日產執行長內田誠(左)與本田執行長三部敏宏(右)今年3月共同出席記者會。(路透)

汽車市場傳來重磅消息，本田(Honda Motor)與日產(Nissan Motor)證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售低迷的困境。

根據華爾街日報(WSJ)報導，日本媒體17日披露本田與日產合併案，震驚全球汽車業，兩大車廠18日公布內容相同聲明、並非公司各自宣布，強調：「誠如今年3月宣布，本田與日產正在研議未來各種合作可能並充分利用彼此優勢。」

英國金融時報(Financial Times)報導指出，與法國雷諾汽車(Renault)有交叉持股的日產今年股價暴跌40%，市值82億元；本田市值則為440億元，若雙方合併成功，將締造規模達520億元的日本汽車巨頭。

另外根據日經亞洲(Nikkei Asia)報導，本田與日產正尋求透過單一控股公司方式營運，預計很快為新實體簽署一項合作備忘錄(MOU)，並透露本田與日產考慮將三菱汽車(Mitsubishi Motors)納入新控股公司，以打造全球最大汽車集團，而日產目前為三菱汽車大股東。

本田和日產分別是日本第二與第三大車廠，僅次於豐田，原屬於競爭關係的兩家車廠今年3月為了分攤龐大的研發成本，宣布合作開發電動車，關係愈走愈近，市場人士當時即表示，此舉是為追趕已經在全球電動車市場已經搶占先機的中國車廠，日本汽車業因專注於混合動力車導致優勢盡失。

2023年兩家車廠全球銷量合計740萬輛，不過中國大陸市占率持續下滑，相較之下，截至今年11月前，中國製電動車銷量達到127萬輛，占全球銷量近70%，加上川普即將重返白宮，全球汽車業充滿不確定性，加速兩家車廠協商合併。

知情人士透露，兩家公司合併案目前仍處於初期，因為擔心可能引發政治反對，因為車廠合併勢必會有大幅裁員動作。

過去一年在電動車大廠特斯拉(Tesla)與比亞迪(BYD)爭相發起價格戰以來，加劇其他車廠經營虧損壓力，本田與日產必須削減成本、加速開發新車款，合併更是朝此目標邁進的重要一步，不過兩大車廠有文化差異，生產線又有部分重疊，合併後勢必面臨諸多挑戰。

本田與日產17日證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售...
本田與日產17日證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售低迷的困境。圖為日產執行長內田誠(左)與本田執行長三部敏宏(右)今年3月共同出席記者會。(美聯社)

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