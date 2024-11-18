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川普團隊尋求放寬美國對無人自駕車規範 馬斯克將受益

編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克10月宣布計畫從2026年開始大量生產無人駕駛的特斯拉自駕計程車（robotaxi）。(路透)
馬斯克10月宣布計畫從2026年開始大量生產無人駕駛的特斯拉自駕計程車（robotaxi）。(路透)

彭博引述知情人士報導，美國總統當選人川普的交接團隊成員已告知顧問，他們計劃制定一套全自動駕駛車輛的聯邦架構，將做為運輸部的優先施政重點。

如果新規範允許無人控制的車輛上路，特斯拉（Tesla ）執行長馬斯克將直接受益。他是川普的重要金主，也已成為總統決策圈的要角。

目前的美國聯邦相關規定，對於像特斯拉這類計劃大規模部署無方向盤或腳踏板車輛的業者形成一大障礙。知情人士向彭博透露，川普團隊正物色決策者來為運輸部制定自駕車的監管框架。

儘管運輸部可以透過國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布規則，讓自駕車更容易上路，但透過國會立法可排除大規模採用自駕車的障礙。知情人士表示，目前國會正初步研議一個跨黨派的法案，將為自駕車建立聯邦規範。

馬斯克10月宣布計劃從2026年開始大量生產無人駕駛的特斯拉自駕計程車（robotaxi），他在特斯拉第3季財報電話會議中表示，支持建立一套自駕車的聯邦規則，也說會運用政府中任何角色來推動自駕車普及全美的過程。

目前，NHTSA有條件允許製造商每年部署2,500輛自駕車。但立法推動放寬到100,000輛的努力始終無法過關。

自駕車 特斯拉 川普

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