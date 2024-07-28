賓士結盟星巴克 百間分店外設電動車快速充電站

咖啡店連鎖業者星巴克與賓士車廠結盟，美國百間分店外將設有電動車充電站。(路透)

德國知名車廠賓士（Mercedes-Benz）選擇在美國與連鎖咖啡 店星巴克 （Starbucks）跨界合作，在百間餐廳外設置快速充電站，讓車主們能同時為愛車和自己補充能量。這批充電站將設在連接美國西海岸、加拿大至墨西哥的5號州際公路沿線，連結西雅圖、波特蘭、沙加緬度、洛杉磯和聖地牙哥等城市。充電站採用的規格，並不限定賓士車款使用，該車廠承諾將開放給所有品牌，像是特斯拉（Tesla）、現代（Hyundai）等。

這些快速充電站的充電功率可達400千瓦，讓賓士所有電動車 車型，都能在大約31分鐘內，將電池從10%充滿至80%。如果較小型的EQA和EQB休旅 車，因為功率與電池容量較小，10至80%的充電時間大約只需30分鐘。至於已停產的EQC中型電動休旅車，從0%充至100%、需要1小時22分鐘。擁有四個電動馬達、200千瓦快充能力的G580新一代電動車，或是電動CLA的概念車 ，這些具備高充電工具的車款，也同樣能在星巴克充電站進行補給。

賓士充電公司總裁兼執行長安德魯（Andrew Cornelia）表示，這項合作將讓電動車車主，在日常生活情境中、更輕鬆地替愛車充電。「賓士和星巴克這兩個頂尖品牌的攜手合作，將提升所有電動車駕駛的充電體驗。我們展望未來，要讓消費者真正感覺，幫車輛充電、就如在星巴克享受最愛的飲品一樣簡單。」

而星巴克則指出，這項合作符合他們的永續計畫，藉由旗下咖啡廳、將再生能源引入缺乏基礎設施的社區。讓顧客能在享受星巴克的同時，也能以永續經營的方式為車輛「加油」。

賓士、星巴克美國跨界合作 車主可幫自己與愛車「充電」

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