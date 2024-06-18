又一家電動車新創倒下 Fisker聲請破產保護

電動車新創公司Fisker已經聲請破產保護。(路透)

美國電動車 新創公司Fisker周一（17日）晚間已經聲請破產 ，此前該公司與一家大型車廠洽談投資 的協商破局，淪落到幾乎燒光現金的窘境。

根據Fisker在德拉瓦州提交的破產聲請文件，該公司現在資產介於5億至10億美元，債務則介於1億至5億美元。這份破產聲請能保護Fisker在提出償債計畫之前，能免受債權人追討。

在聲請破產前，這家電動車新創公司稍早宣布獲利成績比預期疲弱，計劃裁員15%。Fisker在2月時曾表示，如果不能取得更多融資資金，那麼公司繼續存續的能力面臨「重大疑慮」。

Fisker在3月時表示，已從既有的貸款銀行取得1.5億美元融資，但能取得融資的前提條件是必須要獲得一家車廠的投資。不過，Fisker表示，與該車廠的協商已經中止，而且沒有達成任何協議。

雖然Fisker沒有透露是與哪一家車廠進行協商，但路透曾經報導，日本日產汽車曾與Fisker進入進一步的投資協商階段。

Fisker的電動休旅車Ocean雖然已出貨美國與歐洲，但遲遲無法拉抬減緩中的銷量，而且消費者的需求減退。根據BloombergNEF在1月份的一份報告，雖然消費者對電動車依然懷有熱情，但2024年近六成的全球的電動車銷售將發生在中國大陸市場。

Fisker也一直無法應付生產問題與技術上的難題，去年還曾經調降產量預估。如今，Fisker加入一連串已經破產的電動車相關新創公司行列，例如電動車充電站業者Charge Enterprises在今年3月聲請破產保護，而電動車廠Lordstown Motors和Proterra則已於去年聲請破產。