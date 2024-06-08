比亞迪老董王傳福：「捲」是市場經濟本質 競爭產生繁榮

比亞迪董事長王傳福近期稱，所有企業家都要擁抱參與「捲」擁抱競爭，在競爭中脫穎而出，為國家做貢獻撐起中國品牌，打造世界級品牌。在他看來，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。（取材自澎湃新聞）

中國汽車市場競爭激烈，「內捲」問題嚴重，引發各界高度關注。比亞迪董事長王傳福近期在「2024中國汽車重慶論壇」對此表示看法稱，所有的企業家都要擁抱參與「捲」，擁抱競爭，在競爭中脫穎而出，為國家做貢獻，撐起中國品牌，打造世界級的品牌。在他看來，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。

據第一財經，由於中國汽車業「內捲」問題嚴重，引起多家車企高層發聲，其中廣汽集團董事長曾慶洪曾表示，產業不應當過度「內捲」，並呼籲應該要回歸理性，企業的目的是盈利，為社會做貢獻，但現在廣汽也不得不裁員 。

與此同時，華為 常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東曾稱，「現在智慧電動網聯汽車中，全世界NO.1的捲王應該是比亞迪，因為比亞迪有超低的成本。」

然而，在中國業界有「捲王」之稱的比亞迪董事長王傳福卻指，在網路上看到關於「捲」的問題，捲價格、捲技術、捲規模、現在還捲流量，特別是捲老闆的流量。「這些事情再過5年、10年回過頭看是很有趣的。『捲』是一種競爭，是市場競爭的本質。」

王傳福認為，所有的企業家都要擁抱參與「捲」，擁抱競爭，在競爭中脫穎而出，為國家做貢獻，撐起中國品牌，打造世界級的品牌。「這也是自然法則。」他接著還提到新能源車的技術革命、技術主推動就是創新，用科技創新推動企業發展。

此前，王傳福曾在比亞迪股東大會上說到，比亞迪不可能過度行銷，也不可能透過龐大流量來謀求一時的發展。真正創造高端品牌還是靠產品力，產品力的核心要靠技術創新。「在比亞迪，技術為王，創新為本，核心就是研發人員。」不過，近日王傳福提及，現階段，垂直整合的方式明顯在創新、效率、成本為比亞迪帶來了優勢，擴大規模經濟。

王傳福認為，當前處在產業變革期，這3年的時間可以讓一家企業起飛，也可以讓一家企業倒下。

另，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛談及「物價戰」時表示，過去兩年，受補貼退坡、電池原料漲價等因素影響，包括比亞迪在內許多車企都曾上調售價，但現在情況已經發生變化，原材料價格大幅下降，使得降價成為可能。

基於此，他呼籲，「不要愚弄消費者，要對消費者好一點。」之前都漲過價，所以接下來在部分車型年度大改款的時候和新產品推出來時，要把價格下調考慮進去。

李雲飛還指，每家公司「價格戰」的規模不同，情況也不同，所以要量力而行。就如在一起打牌，量力而為，有人把牌打出來，「你覺得能跟就跟，跟不了就過，不要置氣，也不要翻桌子，因為還有下一局」。他強調，「技術是根本，好的技術，透過好的產品和好的價格，最終才能贏得市場。」

此外，長安汽車董事長朱華榮、總裁王俊等人也認同當下產業的「內捲」。朱華榮稱，業界內捲是「『良幣驅逐劣幣』的正常過程」，是促進產業快速回歸良性競爭的最佳方式。王俊則表示，近年來汽車產業的「內捲」，促使中國汽車發展到了新高度和格局。