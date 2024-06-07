我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90歲前太空人飛機失事身亡 曾拍人類史上首張「地球升起」照

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

吉利汽車李書福：簡單粗暴的價格戰 結果就是偷工減料

記者陳湘瑾／即時報導
中國吉利汽車董事長李書福。(新華社)
中國吉利汽車董事長李書福。(新華社)

近兩年來中國車市價格戰打得激烈，中國吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，該現象或許可以提高市場化水準，卻也可能引發簡單粗暴的價格戰。

據第一財經報導，李書福7日參與中國汽車重慶論壇時表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙，這種現象既是好事也是壞事。

他指出，如果市場化水平高，法律健全，執法嚴格，透明公平競爭，這就是好事；但任何產業的健康發展都必須表現在投入產出比方面實現較好的經濟效益，無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。

除此之外，針對當前電動車的快速發展，李書福認為，傳統內燃機汽車經過一百多年持續進步，其安全技術已經在實踐中得到反覆驗證，而電動汽車的大規模應用還沒有在實踐中反覆驗證，存在許多不確定可能性。

他表示，無論是續航里程焦慮、自燃風險挑戰、高壓漏電風險、基礎設施配套、還是保險費率上漲、殘值較低等問題，與傳統內燃機汽車相比存在許多可改善的空間。

第一財經引述乘聯會此前預計，中國乘用車市場價格戰今年仍將激烈，乘聯會秘書長崔東樹近日發文表示，2024年1月至5月降價規模已經超過2023年全年的9成，超越2022年的降價總規模。

其中，影響降價的主要是純電動和插混等新能源車型，燃油車降價較少。今年的降價潮主要集中在2至4月，其中2月份有29款車型降價，3月份有49款車型降價，4月份有54款車型降價，5月降到10款的較低水平，降價潮暫時結束。

第一財經指出，在此背景下，新能源汽車虧錢賣車已經成為該行業普遍遇到的難題，只有極少數新能源車企總體處於盈利狀態。

電動車 保險

上一則

汽車耗油新規從嚴 至2031年所有轎車由現行48.7MPG提升為65MPG

延伸閱讀

中國電動車強勢 在中國日車降價仍催不出買氣

中國電動車強勢 在中國日車降價仍催不出買氣
比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機

比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機
神祕買家收購29%股份 恒大汽車股價漲86%

神祕買家收購29%股份 恒大汽車股價漲86%
巴西連2月超越比利時 成為中國新能源車最大外銷市場

巴西連2月超越比利時 成為中國新能源車最大外銷市場

熱門新聞

豐田汽車裝配線由機器人焊接Prius混合動力車車殼。（路透）

豐田汽車4月銷量與產量雙降「這車型」暫停交付是主因

2024-05-30 04:30
豐田汽車暫停生產3種車款。（路透）

汽車性能測試造假 Toyota道歉、停產3車款

2024-06-04 01:17
拜登政府再公布燃油車耗油新標準，以減少碳排，對汽車製造產業將造成衝擊。（美聯社）

汽車耗油新規從嚴 至2031年所有轎車由現行48.7MPG提升為65MPG

2024-06-07 21:05
由於安全帶警告系統故障，特斯拉將在美國召回12萬5227輛電動車。(路透)

安全帶警示系統故障 特斯拉將在全美召回12.5萬輛車

2024-06-01 00:50
小米汽車有近半車主都是女性。圖為日前交車的網紅車主。（網路照片）

小米汽車雷軍：女性車主近半數

2024-06-02 12:43
豐田四月在中國的銷售量下跌。圖為豐田Camry油電混合車。(美聯社)

日本車企不敵中國本土電動車 豐田4月銷量大跌27%

2024-05-30 04:00

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場