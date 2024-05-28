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保時捷在中國銷量衰退24% 經銷商賣到虧損引爆反彈

記者陳湘瑾／即時報導
保時捷純電車Taycan傳出在中國市場「賣不動」了。（路透）
保時捷純電車Taycan傳出在中國市場「賣不動」了。（路透）

保時捷在中國市場遇上麻煩了。據媒體報導，三家保時捷中國經銷商對今年的銷售任務產生異議，公開向德國總部要求「換高管、給補貼」。保時捷中國與全體授權經銷商發27日發布聯合聲明，表示車廠與經銷商只有更加緊密地合作，才能更好地滿足中國消費者的需求。

保時捷在聲明中表示，保時捷中國和全體授權經銷商始終保持著長期、互信的常態對話機制。在行業變革和轉型期，汽車廠商始終要積極傾聽經銷商來自一線的聲音。

聲明表示，「通過充分探討，我們一同尋求有效的方式來積極應對市場變化，在挑戰中發現新機遇。這些討論涉及到諸多層面，包括但不限於商務政策、本土客戶洞察、客戶服務以及電動化轉型等諸多關鍵領域。」

據界面新聞報導，在保時捷中國今年初的經銷商大會上，新豐泰、百得利和美東集團三家保時捷中國經銷商對銷售目標產生異議，但未能得到妥善解決。

其背後原因為保時捷近來在中國市場銷量下跌。數據顯示，2024年第一季，保時捷全球交付新車7萬7640輛，年比下滑4%；同期，保時捷在中國市場交付1萬6340輛，衰退幅度高達24%。

據部分中國經銷商回饋，由於純電車Taycan賣不動，為緩解資金壓力，不少經銷商被迫選擇虧本銷售。與此同時，保時捷中國為完成銷售任務，仍然選擇壓庫，導致經銷商資金壓力陡增，進一步激化矛盾。

中國汽車流通協會會長沈進軍告訴財聯社，近年來所有外資車企在中國市場都有水土不服的感覺，根本原因在於中國市場與其他地區存在顯著不同。

他分析，其中一個原因是中國新能源車異軍突起，以及智慧汽車在中國年輕消費者心目中已經根深蒂固，「外資車企如果想在中國市場繼續深耕，就必須適應中國消費者的新需求。」

德國

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