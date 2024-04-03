小米汽車首交付 雷軍親為車主開門 宣布小米正式成車廠

雷車在北京亦庄小米汽車工廠舉辦小米SU7首批車主交付儀式上，親自為車主開門。（取材自IT之家）

每日經濟新聞報導，4月3日，小米 集團CEO 雷軍微博 發文稱，「今天非常開心，把車交給了我們首批車主！」三年前的豪言壯語，今天變成了現實，我會將一台台嶄新的小米SU7親自交到首批車主手上。從今天開始，小米正式成為一家車廠。大家是不是應該叫我雷廠長了？

3日是小米汽車上市後的第一個交付日，IT之家報導，小米今天在北京亦莊小米汽車工廠舉辦小米SU7 首批車主交付儀式，小米創始人和董事長雷軍參加了交付儀式，同首批車主合影，並且親自為車主開門。

4月2日，雷軍微博發文表示：「明天將是激動人心的一天。我們將在北京亦莊的小米汽車工廠，舉辦小米SU7首批交付儀式。」他表示，全國28城交付中心，也將於3日同步開啟交付。 「歷經3年等待，終於可以將我們的心血之作，親手交到用戶手中了！」

每日經濟新聞報導稱，過去幾天的汽車圈，是屬於小米汽車和擁躉們的「狂歡」。 3月29日小米SU7官宣24小時拿下近9萬輛的訂單，周末各線下門店排隊看車試駕的擁擠人流，證明了小米汽車的火熱。

4月3日早上，「雷軍擔心的事還是發生了」話題迅速衝上熱搜。報導稱，小米SU7真的「爆單」了，但是隨著爆單的同時，汽車的交付時間卻成了小米最頭痛的問題。據雷軍在2023年12月底接受央視採訪時公開表示，「我特別擔心一上來不火，大家都不買，更擔心的是如果大家都來買，一等要等一兩年，一定會被罵慘了。」

根據小米汽車App，截至4月1日下午，小米SU7標準版在鎖單後的預計交貨時間為19-22周，SU7 Pro預計18-21週，SU7 Max則需要28-31週。也就是說，如果現在鎖單，至少要等4個月的時間，SU7 Max更是要等到年底。

一邊是小米SU7熱度節節攀升，另一邊因「無法退定金」也引發了不少爭議。有部分消費者在維權平台上投訴稱，5000元人民幣小米SU7定金無法退款。

IT之家報導，此次交付的是小米SU7 創始版。在3月28日的發表會上，雷軍宣布特別推出的5000 台小米SU7 創始版，創始版除可選標準版及Max 版基本配置外，還有專屬車標、配件等權益。由於提前生產，不可選配，故相關車型可最先交付。