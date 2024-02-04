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澳洲公布新車燃油效率標準計畫 預定2025年實施

中央社／雪梨4日綜合外電報導
澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）表示，將於2025年推出「新車能源效率標準」 （New Vehicle Efficiency Standard），結束數十年來這項政策的拖延和爭論。（美聯社）
澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）表示，將於2025年推出「新車能源效率標準」 （New Vehicle Efficiency Standard），結束數十年來這項政策的拖延和爭論。（美聯社）

澳洲今天公布了制定強制性燃油效率標準的計畫，向其他已開發經濟體實施已久的規則看齊，以期讓造成高污染的高耗油車不再上路行駛。

法新社報導，澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）表示，將於2025年推出「新車能源效率標準」 （New Vehicle Efficiency Standard），結束數十年來這項政策的拖延和爭論。

波溫說道：「美國實行類似的政策已有50年之久，但澳洲仍與俄羅斯相同，是為數不多沒有訂定標準的先進經濟體之一。」

澳洲目前還沒有針對新車的強制性燃油效率標準。

澳洲智庫「澳洲協會」（Australia Institute）於2022年的研究指出，由於缺乏效率標準，國內的燃油成本多耗費數十億美元，這也意味澳洲車輛的污染程度較美國車輛高出30%。

環保倡議者指責抱持氣候變遷懷疑論的各國政府，以及石油業者和汽車經銷商的遊說，讓改革屢次受挫。

澳洲環保團體「氣候委員會」（Climate Council）執行長麥肯錫（Amanda McKenzie）表示：「藉由提供澳洲人更清潔、成本更低的汽車，強而有力的燃油效率標準將降低家庭成本，並使空氣更乾淨。」

他們期盼新的燃油效率標準能提高汽油車的效率，同時也促進電動車銷量。

根據國際能源總署（International Energy Agency）資料，2022年澳洲售出3萬3000輛電動車。相比之下，荷蘭的電動車銷量為7萬3000輛，人口卻比澳洲少800萬左右。

澳洲擁有的數千座電動車充電樁，也只是美國或歐洲數量的一小部分。

反對人士聲稱，這些改革將使澳洲人更難以購買農場所需的大型四輪驅動車或多功能用途車（Ute），進而威脅澳洲內陸地區的生活方式。

澳洲是全球最大的天然氣和煤炭生產國及出口國之一，這兩種化石燃料都被認為造成地球暖化。

目前澳洲的中間偏左政府承諾要在2030年之前，把碳排放量降至比2005年水準少43%。

澳洲 電動車 氣候變遷

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