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加拿大衝刺電動車普及 2035年所有新車銷售都須零碳排

編譯葉亭均／綜合外電
加拿大政府傳出準備要求到2035年前，所有在加國境內銷售的新車都必須是零碳排車款。（美聯社）
加拿大政府傳出準備要求到2035年前，所有在加國境內銷售的新車都必須是零碳排車款。（美聯社）

加拿大高層官員透露，加拿大政府準備通過規定，要求到2035年前，所有在加國境內銷售的新車都必須是零碳排。

根據加拿大廣播公司和多倫多星報引述高層官員的說法報導，加拿大聯邦政府未來幾天內將宣布「電動車可用性標準」的法規，目標逐步不再銷售新的內燃機汽車。

這項新規定將要求電池電動車、氫燃料車款與插電式電動車這類零碳排放的車款在2026年占所有新車銷售比率達到20%、2030年占比提升至60%、2035年提升至100%。

報導說，加國政府也希望確保在加拿大的消費者可買到電動車。此時，電動車、電動卡車與休旅車正出貨到其他市場，對加拿大供應不足的疑慮環伺。

在目標日期前，引進更多電動車至加拿大市場的汽車業者將獲得積分，而投資電動車充電基礎設施的業者也能獲得獎勵。

加拿大環境與氣候變遷部發言人沒有立即回應置評請求。

英國在9月時也祭出類似的規定，包含目標在2035年所有新車銷售都是零碳排車款。美國紐約、加州等十幾個州也有電動車銷售規定。

美國拜登政府4月提出新的廢氣排放限制，實際上將迫使車廠到2032年銷售的汽車和輕型卡車中，三分之二都是電動車款。不過在本月稍早，由共和黨占多數的眾議院否決拜登政府推動到2032年之前，美國國內銷售的新車67%必須是電動車的規定。

有意再度角逐總統大位的前總統川普抨擊拜登的電動車政策，表示相關政策代表購車消費者必須支付更高費用，而且導致美國車廠裁員。

根據國際能源署（IEA）的資料，目前全球電動車銷售占所有新車銷售約13%，預期到2030年的電動車市占將攀升至40%至45%。

電動車 加拿大 拜登

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