電動車競爭激烈 比亞迪懸賞500萬人民幣打擊惡意抹黑

比亞迪今年在海內外市場的表現都十分亮眼，圖為比亞迪位於西安的生產線。（新華社）

車紅是非多，今年躍居中國電動車 銷售量和出口量第一名的比亞迪，為打擊惡意抹黑內容，公告將給予主動聯繫比亞迪的惡意抹黑帖文發布者和知情者最高人民幣500萬元（約70.6萬美元）獎勵。

比亞迪公關總經理李雲飛在個人微博 帳號發文稱，比亞迪的技術和產品「經常被花樣百出的噁心和針對」，其中包括有店直接拿比亞迪的車進行「惡意對比」、有銷售顧問給客戶看 「剪輯後的黑料惡意抹黑」、給產品配置或品牌車型「起黑外號」、甚至有「腦殘粉買我們車使勁造搞直播和惡意詆毀傳播」。

他揚言：「涉及違法的，我們會一追到底！在此也奉勸：幹了壞事，於心不安的參與者或是知情者們，歡迎聯繫我們，將視情況，在符合法規的前提下， 進行減責或免責，並結合其提供線索及資料的價值，給予5萬-500萬元（人民幣）的獎勵！」

李雲飛也在帖文下方附上大量上述抹黑方式的例子，並給其它汽車品牌打上馬賽克。

比亞迪官網12月1日公布，11月新能源車銷量30.19萬輛，較去年同期成長約31%。今年前11個月，比亞迪新能源車銷量累計268.34萬輛，較去年同期成長64.80%。

據搜狐新聞報導，李雲飛今年4月在上海車展曾表示，比亞迪計劃2023年全年銷售目標為300萬輛車。 每日經濟新聞指出，比亞迪要完成全年銷售目標，12月還需要賣出31.66萬輛。