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華府遏阻偷車 市府將贈送錄影追蹤器、部分居民可獲AirTag

記者張聲肇／即時報導
大華府警局員警將免費發放的車上攝影機裝在出租車擋風玻璃上。華府由於偷車犯罪猖獗，當局希望藉由科技產品遏阻犯罪，也方便警方追查。(美聯社)
大華府警局員警將免費發放的車上攝影機裝在出租車擋風玻璃上。華府由於偷車犯罪猖獗，當局希望藉由科技產品遏阻犯罪，也方便警方追查。(美聯社)

華府偷車犯罪猖獗，聖誕節將至，案件恐更多，市府免費贈送車上攝影與追蹤裝置給網約車服務駕駛人和一般民眾，希望藉由科技產品遏阻犯罪，也方便警方追查。

聽說這消息，網約車服務公司Lyft的特約駕駛、58歲的潘納立刻趕去排隊領裝置。他說，「聖誕節要來了，大家都缺錢。」最近天黑得早，他乾脆晚上不開車：「我會緊張。我感到很不安全。」

像他這樣的出租車司機和送餐員，可免費獲到一台車上攝影裝置，發放的警員還會教他們如何使用。

已為人祖母的迪沃斯(Faenita Dilworth)也趕去羅伯甘迺迪球場的停車場排隊領取。她笑說，「他們說可以領車上攝影機，有人會幫我裝好。歹徒知道自己一舉一動都會被錄影，應該比較不敢做傻事吧。」

美聯社報導，車上攝影機只分發給Uber、Lyft、Alto等網約車服務業者和DoorDash等送餐業者，偷車案最嚴重地區的居民可領到一台蘋果電子追蹤器AirTag。這個只有錢幣般大小的裝置，還有反追蹤功能。

大華府警察局和特區市政府聯合推出贈送車上攝影和電子追蹤器活動，目的是多元打擊犯罪。副市長艾匹亞(Lyndsey Appiah)上月到國會司法委報告時，說華府已陷入「犯罪危機」。

截至今年11月14日為止，華府殺人案比去年同期增加34%，竊車案飆升98%，劫車案更增加不止一倍到104%。連國會議員和外交官都無法辨免成為汽車搶案的受害者。

DoorDash捐贈了50萬元，購買2500台車上攝影機。

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