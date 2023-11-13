日韓3大車廠 主動為在美勞工加薪 漲幅最高25%

日韓在美三大汽車公司本田、豐田和現代，宣布替美國勞工加薪9%到25%不等。圖為本田汽車在俄亥俄州馬利斯維爾的生產線。(路透)

繼美國三大車廠與勞工 達成加薪協議之後，日韓在美三大汽車公司本田 、豐田 和現代，也各自宣布替美國勞工加薪9%到25%不等。

現代汽車13日說，2028年前，車廠工人薪資將提高25%，大致符合聯合汽車工會(UAW)替美國三大車廠會員所爭取到的加薪幅度。豐田已從今年1月起就替員工加薪9至10%，本田也說，會從明年1月起給員工加薪11%。

UAW主席費恩(Shawn Fain)有意串聯外資車廠和特斯拉電動車工人，以擴大工會談判籌碼。勞工專家說日本和韓國車廠主動加薪，目的就是要阻止費恩的策略。

費恩得意表示，沒有工會的車廠主管「嚇壞了」，主動替勞工加薪，豐田的加薪幅度符合UAW期待。費恩還說，UAW三字代表「You Are Welcome」，勞工朋友們就不客氣地心領了。

UAW的14萬6000名會員還在投票確認工會代表和通用、福特和史岱蘭提斯達成的協議：未來四年八個月內加薪25%，若加入通膨因素，加薪總幅將達33%，裝配線工人的時薪增為42元。

豐田和本田也把新進員工薪等調升到最高標準的時程縮短，與UAW會員的新合約相當。

康乃爾大學集體談判學教授卡茲(Harry Katz)認為，UAW與美國車廠達成協議，可能是促成非工會工廠主動替員工加薪的原因。此外，勞動市場強勁，公司營運狀況不錯，也是原因。「他們向來就希望自己的員工不要組工會，因此設法讓員工待遇與底特律車廠的最高水準看齊。」

目前福特路易斯裝配廠和肯塔基卡車廠生產線的UAW勞工投票結果顯示，拒絕臨時協議，但專業技術員工同意接受。生產線勞工反對協議的比率是55%，專業員工贊成率則為69%。

福特廠工會會員據稱有70.7%投贊成票。

通用汽車密西根州佛林特廠會員以些微多數否決UAW與資方達成的臨時協議，顯示臨時協議並不保證獲得全體會員認可。