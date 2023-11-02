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電池恐鬆動著火…豐田RAV4休旅車 185萬輛急召回

繫安全帶時翻車 讓他癱瘓…陪審團令三菱賠9.77億

編譯周芳苑／綜合2日電
三菱汽車被判高額賠償，表示將上訴。（路透檔案照）
三菱汽車被判高額賠償，表示將上訴。（路透檔案照）

賓州一中年男子六年前駕駛三菱(Mitsubishi)汽車在繫安全帶時為閃避另一車輛而翻車，導致四肢癱瘓，他聲稱安全帶有缺陷；賓州陪審團已令三菱汽車支付近 9.77 億美元賠償金。

原告律師法勒(Kyle Farrar) 表示，費城普通法院(Philadelphia Court of Common Pleas)陪審員們10月30日判給58 歲阿瑪加蘇(Francis Amagasu) 及其妻子1億7655萬1384 美元的補償性賠償、以及8 億美元懲罰賠償。三菱打算上訴。

阿瑪加蘇 2017 年 11 月 11 日在賓州白金漢鎮發生一場事故後受傷，他開著三菱1992 年份的3000GT汽車，繫安全帶時試圖避開另一輛車，結果車子失去控制。

二名原告聲稱安全帶設計有缺陷，車子碰撞過程中有四吋鬆弛，導致頭撞到車頂；他們並表示，三菱未進行翻滾測試，草率魯莽。

陪審員 10 月 20 日開始聽取證據， 10 月 27 日進行簡短審議，做出裁決。

三菱汽車北美公司透過聲明表示賠償金「令人震驚」，需要處理重大的法律和證據問題；三菱補充，該公司車輛向來是道路上最安全的車輛之一，贏得多項安全獎項可以證明。

法勒是律師事務所Farrar & Ball 負責人，他認為在原告受傷情況下，將維持原判，而且懲罰性與補償性賠償的比例符合美國最高法院原則。

法勒補充，事故中涉及的安全帶存在缺陷，其證據不容置疑，普通消費者並不知道這一點。

賓州 費城

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