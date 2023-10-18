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Audi Sport GmbH迎來40周年 創銷售佳績也寫下精采歷程

記者張振群／即時報導
Audi Sport GmbH迎來40周年。 (圖：Audi提供)
Audi Sport GmbH迎來40周年。 (圖：Audi提供)

Audi Sport GmbH今年迎來40周年，自夏季起即在紐柏林24小時耐久賽及Neckarsulm廠區同步展開一系列周年紀念活動。10月14日起也將在德國Audi Forum Neckarsulm舉行別開生面的品牌活動，讓全球車迷更深入了解Audi Sport四十年來的精采故事。

quattro GmbH 自1983年成立，於2016年正式更名為Audi Sport GmbH，為四環品牌責研發高性能車款、塑造豪華品牌形象。Audi Sport GmbH總經理Rolf Michl表示：「40年以來的精采成績是Audi Sport的堅強後盾，未來我們將持續茁壯，與AUDI AG攜手策略性拓展產品編成及多元服務，近年來的銷售表現正清楚傳達我們的企圖心。」

Audi e-tron GT自2019年推出豐富Audi性能產品陣容，今年2023年9月Audi推出特別版RS e-tron GT ice race edition冰上賽車版，全球限量99台，不僅為首款純電RS特別版車型，更體現創新的個性化設計。

Audi Sport策略也在近年來的銷售表現上獲得驗證，2022年再創佳績，售出45,515輛高性能車款，較去年成長15.6％。Audi Sport GmbH不僅負責高性能車款的研發及生產，同時亦投入3大範疇，包含汽車客製化專屬零件設備（Audi exclusive, Audi Sport equipment）、Audi Collection 原廠精品 、賽事運動（factory and customer racing）。

Audi Sport GmbH 40周年的一系列慶況活動自今年5月於紐柏林24小時耐久賽（Nurburgring 24 Hours）拉開序幕，4部傳奇R8 LMS賽車吸引23.5萬車迷目光，其中GT3賽車與Audi S1 e-tron quattro Hoonitron一同展演，重新詮釋Audi於賽道及拉力賽的經典歷史塗裝。

延續設計主題「Past過去–Present現今–Future未來」，搭載全新塗裝的Audi R8 LMS賽車成為於比利時舉行之2023斯帕24小時耐力賽（2023 Spa 24 Hours）的焦點，Audi身為最佳製造商，在全球規模最大的GT3賽事中奪得享有盛譽的Coupe du Roi獎盃。除此之外，RS Q8 e-tron prototype與R8 LMS賽車也在今年7月的Audi Sport Family Day亮相，與共計數萬名參與者一起度過充滿活力的品牌日。

在Audi Forum Neckarsulm登場的慶祝活動將帶來研發背後的精采故事，參與民眾更可參觀Bollinger Hofe工廠，進一步了解高性能RS e-tron GT與R8的生產過程；同時Audi S1 e-tron quattro Hoonitron prototype也將於現場展出，知名賽車手Rinaldo "Dindo" Capello與Luca Engstler亦將到場分享精采經歷。

從公司成立背景、賽事記錄、推出Audi RS 6 Avant等指標性車款乃至於進入純電世代，40年來Audi Sport GmbH持續進化，朝多元發展邁進。更多大事記與歷程請見40 facts about 40 years of Audi Sport GmbH。

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