柴油引擎有緣再會 VOLVO明年將正式停產柴油車

國際富豪汽車宣布2024年式XC40 Recharge、C40 Recharge正式上市。（圖：國際富豪汽車提供）

在電動化浪潮持續高漲的年代，純燃油車逐漸轉型，不論是油電混合動力、輕油電、插電式油電甚至是純電車，都成為現在各大車廠努力的目標，而柴油車則成為這波浪潮下，流失最快的其中一種動力。北歐的VOLVO已經正式宣布，2024年將正式停產柴油車款。

VOLVO在紐約氣候週期間宣布了這一消息，並發表了以下聲明：「從現在起的幾個月內，最後一輛搭載柴油動力的VOLVO車款將製造出來，接下來VOLVO就將停止生產柴油車，成為首批採取這一步驟的傳統汽車製造商之一。」

Volvo EX90 Excellence。（取材自Volvo）

VOLVO表示，不斷變化的市場需求、更嚴格的排放法規以及對電氣化的關注是其決定削減柴油引擎的主要原因。 雖然與汽油引擎相比，柴油引擎排放的二氧化碳較少，但它們排放的氮氧化物 (NOx) 較多，這對空氣品質有負面影響。

VOLVO最新的2.0升渦輪柴油四缸引擎的動力數據介於148hp和232hp之間，具體取決於型號（D3、D4、D5）。 這具柴油引擎可配備單渦輪增壓器或雙渦輪增壓器，甚至採用輕度混合動力技術來提高其環保表現。

VOLVO將結束柴油車生產。圖為VOLVO V90 Cross Country D5。（記者陳威任／攝影）

過去在柴油車領域上擁有不錯成績的VOLVO承認，柴油曾經是他們在歐洲的「bread and butter」(麵包和黄油，意思就是「基本必需的東西」)，但現在已被電動車 和插電式混合動力車取代。

根據路透社報導，VOLVO的柴油動力車款從2019年占多數，到2022年僅占該汽車製造商全球銷量的8.9%。根據 2023年8月的最新銷售數據，電動車型占VOLVO銷量的33%，67%為內燃機汽車。總體而言，柴油動力汽車在歐洲市場的占比從2015年的50%以上降至2023年7月的14.1%。

VOLVO EX30。（圖：VOLVO提供）

VOLVO承諾在2030年成為純電動車品牌，並計畫在2040年實現碳中和。去年，該公司終止了新型內燃機（汽油或柴油）的開發，確認了對電氣化的關注。在此背景下，Volvo汽車執行長吉姆·羅文（Jim Rowan）表示：「電動動力系統是我們的未來，並且優於內燃機：它們產生的噪音更少，振動更小，客戶的維修成本更低，且排放為零。我們完全專注於打造廣泛的優質全電動汽車產品組合，滿足客戶對VOLVO的一切期望，也是我們應對氣候變遷 的關鍵部分。」