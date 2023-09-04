中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

圖為一名參觀者在長春汽博會小鵬汽車品牌展區體驗一款汽車。(新華社)

中國的電動汽車製造商前進歐洲，高調在德國 國際車展亮相，專家表示，中國汽車品牌雖尚未有亮眼成績，但大軍壓境，中國電動車 可能很快就會分食在歐洲的市場大餅。

據路透社報導引述汽車產業諮詢顧問公司Inovev的數據顯示，今年迄今為止在歐洲銷售的全新電動汽車中，有8%是中國品牌，高於去年的6%和2021年的4%；另一份安聯集團的研究顯示，2025年，至少還會有11款中國製造的新型電動車將在歐洲上市。

德國之聲9月2日報導，中國汽車大軍正抵達歐洲。幾年前，在德國只有行業專家才知道小鵬、東方或比亞迪這些品牌，而且對其嗤之以鼻。如今，這些品牌帶著簇新的豪華電動越野車和電動汽車在慕尼黑舉行的歐洲最重要車展之一「德國國際車展」（IAA Mobility）上亮相。

凱捷咨詢公司（Capgemini）顧問芬特爾（Peter Fintl）表示，這些車款可以說直接展示到歐洲人自家門口，中國車企推出的汽車，在數位化和自動駕駛方面已成為西方的競爭對手，「對許多人來說，這將是一次難忘的體驗」。

德國汽車研究中心估計，2023年比亞迪將在全球生產250萬輛純電動汽車和插電式混合動力車，CAR所長、德國知名汽車專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhöffer）認為，中國品牌例如上汽、長城和其他品牌距離這一目標「並不遙遠」。

杜登霍夫爾認為：「雖然短期內還不會看到中國汽車品牌浪潮，但中國車商總有一天會到來。」

中國汽車品牌尚未在德國有亮眼成績，但業界人士認為，情況可能很快會發生轉變。

電動汽車專家、咨詢公司PTV顧問普夫裡姆（Matthias Pfriem）說：「來自中國的製造商很快就會分食在歐洲的市場份額。」另跨國汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）甚至擔憂，廉價的中國電動車將「入侵」歐洲。

不過，也有不看好中國電動車在歐洲市場的聲音，市場分析機構YouGov調查，多數消費者知道特斯拉 （Tesla），下次也考慮購買特斯拉的車款，只有少數消費者表明，考慮購買中國電動車。

此外，為配合歐洲市場的偏好，提供可供長途旅行的大容量電池，也會增加成本。因此，中國品牌很難在歐洲市場中維持與在中國國內一樣便宜的價格。