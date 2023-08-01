馬力太大、太小都危險 這10款車死亡率最高

賓士(Mercedes-Benz) E系列。(Getty Images)

非營利組織「公路安全保險 協會」(Insurance Institute for Highway Safety, 簡稱IIHS)公布2020年車款死亡率最高的名單，結果發現大馬力汽車和小車的意外事故死亡率較高。

1989年以來，IIHS每三年計算一次車型死亡率；最新研究首度包括最佳和最差車型，其中21款死亡率最高的車型中，有六種肌肉 車(muscle car)，包括福特野馬(Ford Mustang)、雪佛蘭卡瑪洛(Chevy Camaro)、道奇 挑戰者(Dodge Challenger)，以及道奇Charger。

駕駛死亡率最高的是兩款三菱(Mitsubishi) Mirage車型，而駕駛死亡率最低的則為寶馬(BMW) X3、凌志(Lexus) ES 350和賓士(Mercedes-Benz) E系列。

這項最新研究的整體平均死亡率為每百萬註冊車輛38人死亡；此數據比2017年的36人，以及2011年的28人多。

根據這次調查，死亡率最高的車型如下：

1. 三菱Mirage G4：205人死亡

2. 三菱Mirage五門掀背車：183人死亡

3. 道奇挑戰者(Challenger)：154人死亡

4. 現代(Hyundai) Accent：152人死亡

5. 雪佛蘭Spark：151人死亡

6. 起亞(Kia) Rio四門轎車：122人死亡

7. 道奇Charger Hemi 2WD：118人死亡

8. 雪佛蘭Camaro敞篷車：113人死亡

9. 日產(Nissan)Altima：113人死亡

10. 起亞Forte：111人死亡

不過，汽車部落格(autoblog)指出，IIHS的數據存在「一個有趣的矛盾點」，即小車的死亡人數較多，而大車的死亡人數較少，但大車在車禍時比小車更容易奪走對方駕駛的性命，其中又以Ram 3500、道奇Charger和福特F-350對其他駕駛的危害風險最高。

IIHS指出，新車款比舊款安全，因此部分車禍的死亡率不平等可能源自新舊車款差異。