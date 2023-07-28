傳承「圓的意志」 新一代MINI Cooper圓形螢幕數位座艙大解密

新一代MINI Cooper圓形螢幕數位座艙，配備直徑為9.4吋的圓形OLED顯示螢幕。（取材自MINI）

許多車廠在轉型電動車 都會以創新、前衛又科技感的方式設計車輛。而正在經歷電動車轉型過程的MINI，在結合極簡風的潮流的同時，也不忘延續品牌自創立以來的經典元素「圓」，即便座艙數位化，還是堅持要將圓的意志傳承下去。

MINI表示新世代的車款採用了極簡主義的座艙，並配備直徑為9.4吋的圓形OLED顯示螢幕，並放置於中控台中央，車載系統是基於Android的MINI Operating System 9。

原廠指出，全新車載娛樂系統已針對觸控和語音控制進行了優化，並採用了新的Charismatic Simplicity設計語彙，有著現代而迷人的外觀，專為獨特的圓形螢幕而設計。

這組圓形螢幕實際上分為三個不同的部分。螢幕頂端主要顯示駕駛細節，可以在這邊找到時速表、里程訊息以及顯示所選檔位的圖示。中間區塊則用於訊息娛樂系統，而下部區塊則有空調控制以及狀態列，其中包含主螢幕、導航、媒體和電話螢幕的快捷鍵。

從螢幕底部向上滑動會顯示一個工具列。（取材自MINI）

就像在使用智慧手機和平板電腦一樣，從螢幕底部向上滑動會顯示一個工具列，也可以通過方向盤上的星形按鈕開啟。工具列可設定導航目的地、廣播電台等個人喜歡的功能。

該系統還有三種標準的 MINI 體驗模式，即Core、Green和Go-Kart模式。每一種模式都會改變 MINI螢幕的氛圍，可以使儀表板呈現相對應的顏色和圖案。

MINI Cooper車載系統有三種標準的MINI體驗模式，即Core、Green和Go-Kart模式。（取材自MINI）

Core模式被原廠描述為優雅、純粹和現代的選擇；而Green模式則顯示出綠色色調和動物動畫，動物的顏色和特徵能同時反映駕駛效率；至於Go-Kart模式則是被塑造為一種充滿賽車運動DNA的超動態模式，具有黑、紅的配色以及巨大的速度表，MINI還表示，駕駛會聽到一種卡丁車聲浪，且具有強烈明顯起伏，就是為了將運動駕駛體驗提升到另一個檔次。

除了三種標準模式外，還有Balance、Timeless、Vivid和Personal模式可用。Personal將個性化提升到了一個全新的水平，因為駕駛可以選擇自己的圖片作為MINI螢幕的背景。原廠更指出，即將推出的MINI Countryman將具有獨特的 Trail模式，可顯示虛擬指南針以及車輛傾斜數據。

在MINI全面電動化後，便在音效方面投入了大量精力。其中包括車內全新的駕駛聲浪、讓車外能夠聽見MINI品牌音效、新MINI體驗模式的歌曲，以及30 個具有信息和警告功能的新音效訊號。

且除了聲音之外，駕駛員還會發現一個新的語音助手，可以通過說Hey MINI來喚醒。語音助手還有一個虛擬形象，車主可以在MINI或Spike的化身之間進行選擇，前者類似於玩具車，後者則是一隻頑皮的小狗。

MINI Cooper車載系統配有語音助手（取材自MINI）

這款語音助手除了能化身可愛的狗狗外，它具有自然語言功能，能夠理解諸如XX的天氣怎麼樣、我餓了或我想要一杯咖啡 等非指令式的對話。同時該系統也十分智慧，可以確定駕駛或前排乘客是否在說話，如果乘客說他很冷，系統會主動在調節乘客側的空調溫度。MINI 表示，語音助手基於Alexa，人們能夠與之閒聊。

在其他實用式功能方面，配有雲端 導航和基於即時交通路況的動態路線計算。導航地圖幾乎能佔到全螢幕，如果需要，建築物還可以 3D形式顯示。其中包含以充電為考量的路線以及詳細的充電訊息。駕駛可以在到達時看到預計的充電狀態、建議的充電時間以及剩餘行程的目標充電狀態。

MINI Cooper車載系統配有雲端導航和基於即時交通路況的動態路線計算。（取材自MINI）

當您在充電的閒置時間時，還可以在螢幕上透過播放影片或玩遊戲來打發時間。與Hyundai、BMW車款一樣，AirConsole遊戲能將智慧手機變成控制手把，並在中央顯示幕上玩遊戲。

新一代MINI Cooper全新車載娛樂系統。（取材自MINI）

車主還可以訪問新的MINI Connected Store 來搜尋下載音樂或串流媒體應用程式，不過應用程式的使用上可能將因地區有所限制。最後的亮點是OTA無線更新和MINI Digital Key Plus 技術，車主無需從口袋或錢包中取出Apple、Google或Samsung手機就能解鎖車輛。