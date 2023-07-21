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美國補助電動車電池回收 挑戰中國主導地位

中央社華盛頓21日綜合外電報導
北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。路透
北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。路透

美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中一項鮮為人知的補助條款，使北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。

降低通膨法有一項條款，自動把在美國回收的電動車電池材料認定為美國製造，且可以獲得補貼，無論來源為何。

路透社訪問十幾位業界人士和專家，他們表示，此舉帶動了美國建廠熱潮，鼓勵汽車製造商研究更多可回收電池，且最終可能使開發中國家的買家更難買到舊的二手電動車。

研究公司EMR指出，中國處理全球市場上幾乎所有電動車電池回收業務，估計市場規模將從2022年110億美元成長到2028年的180億美元。隨著推出更多電動車和陸續淘汰既有電動車，電動車電池回收業務會日益擴大。

根據美國金融分析網站PitchBook.com的數據，全球至少有80家企業涉足電動車回收領域，其中50多家新創公司吸引至少27億美元資金，過去6年幾乎全部資金來自製車商、電池製造商和瑞士礦業巨頭嘉能可（Glencore）等投資方。

英國研究機構循環儲能（Circular Energy Storage）表示，到2030年之前，可供回收的電動車電池數量將增加10倍以上。

電動車電池可持續使用10年或更長時間。部分產業人士預期，這個領域的快速成長意味著到2040年之前，新型電動車使用的電池材料將有40%來自回收材料。但目前美國現有的回收量能不高，歐洲則幾乎沒有。

BMW集團永續發展主管貝克（Thomas Becker）告訴路透社，每輛電動車的電池含有的礦物均價介於1000歐元到2000歐元之間。鋰、鈷和鎳是電動車電池含有的主要礦物。

加拿大電池回收公司Li-Cycle副總裁狄亞士（Louie Diaz）表示，隨著製車商提高電動車產量，這些材料可能會在幾年內出現供應短缺。

Li-Cycle獲得美國政府貸款3億7500萬美元，計畫將於今年稍晚在紐約設廠。狄亞士說道，這筆資金有助於推動這間工廠的投資決策。

電動車 投資 貸款

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