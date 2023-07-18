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EV電池回收熱 特斯拉共同創辦人的公司估值衝50億美元

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉共同創辦人史陶伯（中）成立的電池回收事業，為了在內華達州設廠，正洽談籌資7億美元，將使公司估值衝高到近50億美元。彭博資訊
特斯拉共同創辦人史陶伯（中）成立的電池回收事業，為了在內華達州設廠，正洽談籌資7億美元，將使公司估值衝高到近50億美元。彭博資訊

特斯拉共同創辦人史陶伯（JB Straubel）成立的電池回收事業正洽談籌資7億美元，協助在內華達州興建第一家工廠，該新創公司的估值將因此衝到近50億美元。

史陶伯的紅木材料（Redwood Materials）藉由回收車用電池原料、減少開採礦物需求，以重塑電動車供應鏈。該公司自2017年成立以來，獲得包括資產管理公司T Rowe Price、Baillie Gifford和富達（Fidelity）的支持，部分現有的投資人也將參與新一輪融資。

繼2021年以37億美元估值融資超過7億美元後，紅木材料今年稍早取得美國能源部20億美元有條件貸款的承諾。與貸款一樣，新一輪籌資也是為了支應在內華達達州雷諾附近設置電池回收設施，要將報廢電池和生產廢料轉化成電動車用關鍵材料。紅木材料的工廠在滿載的情況下，預計每年可支持100多萬輛電動車的生產。

美國總統拜登設下目標，到2030年，美國銷售的新車有一半是電動車。根據諮詢業者Atlas Public Policy，美國的電動車銷量今年6月突破了400萬輛大關。

知情人士表示，新的集資方案尚未敲定，但談判已進入後期階段。史陶伯曾經擔任特斯拉技術長長達十六年，在協助創建該公司首批動力系統和興建超級工廠方面有關鍵貢獻，他最近加入了特斯拉董事會，

電動車 特斯拉 貸款

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