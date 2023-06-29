比特斯拉更強？全球僅賓士通過德國自動駕駛Level 3認證

（圖：Mercedes-Benz提供）

對於自動駕駛輔助系統，許多人只以為特斯拉相當先進，具備很多自動駕駛的功能，可以讓車主開車的時候更輕鬆，但事實上，全世界目前只有賓士一家車廠取得德國 政府的Level 3的認證，可以行駛在特定路段。另外也在今年的2月和4月獲得加州 和內華達州 州政府的認證，今年賓士生產的車款將可以以Level 3的狀況行駛。

先不談技術上的問題，Level 2和Level 3最大的差別在於Level 2是由車主負開車的責任，Level 3則是已經由汽車本身主導，責任由汽車廠來負責。

也因為是由車廠負責，政府對於Level 3所要求對應的法規也格外謹慎，就如賓士公司所說，車廠都已經累積相當長久的技術內涵，許多技術都不是問題，但最考驗的瓶頸在政府的法規。

（圖：Mercedes-Benz提供）

尤其是賓士身為全球車廠的領導品牌，要在以往從來沒有對應的法規中，找到雙方可以對應的模式進行，以及合適的法規依循，這才是重大的考驗。為了對應Level 3的需求，車廠必須要做通盤的考量，以及不斷努力的法規認證。

依據台灣賓士的說法，駕駛輔助系統的發展已經有一定的成果，進階自動駕駛目的是為車主找回時間餘裕。

level 3的必要條件是前方要有車。（圖：賓士提供）

就在2021年12月，Mercedes-Benz 成為全球首家取得 SAE Level 3 國際認證的車廠，在德國特定的高速公路，DRIVE PILOT 系統可以在最高速限60 km/h內合法接掌駕駛工作，讓駕駛能夠多工處理公事或上網、看電影放鬆。2023年1月也通過內華達州的道路規範， 於最高時速達40英里的高速公路環境下，讓DRIVE PILOT系統合法接管車輛，駕駛即能處理其他次要任務。

（圖：Mercedes-Benz提供）

Level 3與Level 2最大的不同處在於：在符合條件下，駕駛可以雙手離開方向盤，且不用持續監控車輛駕駛狀態，這意味著自動駕駛系統對於傳感器的偵測與作動要求和限制更高。 以Mercedes-Benz開發的 DRIVE PILOT 來說，智慧駕駛輔助套件 （Driving Assistance Package） 以感測器配置為基礎，同時額外搭載了包括 LiDAR 光學雷達、後擋風玻璃攝影鏡頭和麥克風，用以偵測車輛的藍光和其他訊號。

（圖：Mercedes-Benz提供）

除了傳感器的偵測數據外，自動駕駛系統還需要從數位 HD 地圖獲取車道路線、海拔高度、交通標誌與交通狀況（如事故或道路施工）的道路資訊，而這些都需要透過後端連接進行資訊更新，並與衛星導航資訊多重交叉比對，使系統得以判斷即時道路狀況，精準作動。

就算Level 3已經可以讓車主雙手離開方向盤，但德國政府並非希望未來駕駛人都可以一直放開雙手，而是只開放封閉的高速公路路段，而且是在壅塞時段，讓駕駛人輕鬆一些。因此除了路段的限制之外，還設定是在跟車的狀況，一旦前方沒有車了，沒有壅塞的問題了，車輛本身就會提醒車主，要由駕駛人接管汽車駕駛，畢竟汽車提供的這麼多駕馭樂趣，都自動駕駛了，豈非太可惜。