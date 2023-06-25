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多州汽車保費「暴漲」 最高漲幅達40%

監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%

編譯潘勛／綜合25日電
全美汽車保費暴漲，開車族大喊吃不消，深盼各州能立法管制，否則買不起新車。(美聯社)
全美汽車保費暴漲，開車族大喊吃不消，深盼各州能立法管制，否則買不起新車。(美聯社)

今年各州汽車保險公司大漲保費，例如全州(Allstate)保險在喬治亞州漲40%，全美互惠保險公司(NMI)在加州漲32%，州農(State Farm)保險在紐約調升11%，但各州監管單位幾乎不阻止，保險業者稱各種成本都在漲，預計明年將再漲。

華爾街日報報導，即便州法偏向保護消費者，而且有權力否決汽車保費漲價的州，都容許保費上漲。消費者權益促進團體表示，加州就同意汽車保費上漲總額增加10億元以上。

保業險者猛升保費，是因為他們承受巨大損失。直到2024年底，汽車保費可望增續攀升。保險業者公會保險資訊研究所主任波費里奧(Dale Porfilio)表示，將下來兩年，每年保費可能必須調升5%到10%，原因在損失持續下去，已經虧了那麼多。

汽車保費升速比其他受通膨打擊項目如租金及食品還要快。勞工部數據指出，例如到5月止的過去12個月，保費加價17%，是整體通膨4%的四倍有餘。

消費者團體「消費者守望犬」(Consumer Watchdog)執行理事巴爾伯(Carmen Balber)指出，保費上升傷到國人的荷包，最負擔不起的人還瞧見保費加最多。

例如在加州、佛州，汽車保費大增的同時，房屋屋主的保費也變貴許多。

疫後車禍變多、維修與醫療更貴

車保業者表示，要求這樣的保費不是貪婪，而是必須如此。自新冠疫情以來，請領保費的金額已大增，原因是車禍更多、修理費更貴、醫療成本更高、訴訟件數增加。S&P Globa表示，車保業者已收保費每元平均損失12分。按保費總額居全國規模最大的State Farm表示，去年已收保費每元損失28分，車保業務理賠損失130億元。

全國互保公司協會(NAMIC)執行理事阿爾德列吉(Neil Alldredge)表示，對保險業者，這段時期之慘至少是30年來之最。

各州監管單位對保費調升的影響力不一，但直到目前大多坐視不理。

全美汽車保費暴漲，開車族大喊吃不消，原因之一是汽車修理費用大漲。(美聯社)
全美汽車保費暴漲，開車族大喊吃不消，原因之一是汽車修理費用大漲。(美聯社)

保費 保險 汽車

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