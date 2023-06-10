我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

特斯拉Model S Plaid登紐北最速電車 輾壓保時捷奪回王座

記者趙駿宏／即時報導
Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）
Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）

過往燃油車在德國紐柏林北環賽道的圈速比拚除了是車廠面子問題，更是車迷們的一大看點，如今跨到電動車時代，這樣的競爭更是絲毫沒有停歇。去年才剛以2秒多刷下特斯拉Tesla的保時捷Porsche，王位都還沒坐滿一年，就又被特斯拉反刷了回來，而且這一次更以8秒的差距完全輾壓，榮登紐北最速電車王座。

其實在過去幾年裡，在紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）的量產電車圈速榜上一直都是Tesla與Porsche兩家車廠的天下。在2019年時Porsche用Taycan跑出了7分42秒的成績後，Tesla執行長Elon Musk決定讓自家的Model S上戰場，並持續在這裡開發測試Model S Plaid原型車。

到了2021年Tesla全新量產版Model S Plaid發表，並且在紐北賽道創下了7分35秒579的圈速紀錄，一舉超越Porsche Taycan。一年後Porsche憑藉著Taycan Turbo S的強大戰力，硬生生把紀錄再刷掉2秒，以7分33秒35重回榜首。雖然Porsche表示除了防滾架、賽車座椅以及安全帶之外，還有Pirelli P Zero Corsa輪胎外，其他都維持了原廠車輛的配備與規格，但這也其實也算加上了「賽道套件」了。

如今，Tesla也為Model S Plaid增添了所謂的「Track Package賽道套件」，也就是配備升級版的煞車和輪胎，再加上去年開通了「Track Mode賽道模式」，將極速推至282 km/h。因此，這次Model S Plaid順利的以7分25秒231的圈速，以8秒之差輾壓Taycan Turbo S，重返紐北電車榜首。

至於為什麼在Model S Plaid剛推出時並沒有開放Track Mode賽道模式呢？看來應該是原廠並沒有準備好足以負荷這樣速度的煞車系統。不過在去年推出要價2萬美金的升級版陶瓷煞車後，這個解限速的Track Mode也隨之開放了。

但其實早在去年外媒electrek就已經有報導過一輛駭進電腦解限速的Model S Plaid，這輛車實際上可以跑到348 km/h(當時車上是奘配改裝煞車)。由此看來原廠對Model S Plaid的速度解放還是以保守安全為主，實際上這輛車還有更多的潛力存在。

執行長Elon Musk也轉推貼文恭賀團隊

Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供...
Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）
Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供...
Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）

Tesla 特斯拉 電動車

上一則

Toyota Mirai氫能源車其他車型？Sport Concept概念車展出

延伸閱讀

電動車 Fisker 將開始在美國交付

電動車 Fisker 將開始在美國交付
史指觸4300點 那指連漲7周

史指觸4300點 那指連漲7周
GM跟進福特 用特斯拉充電系統

GM跟進福特 用特斯拉充電系統
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

現在在美國買一輛特斯拉Model 3，可能會比Toyota Camry還便宜。（路透）

適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

2023-06-07 02:30
由於更頻繁出現理賠、更嚴重的事故以及更高的維修費用，導致新澤西州保險公司紛紛申請調高汽車保費，有一家提出的漲幅竟高達63.1%。(美聯社)

這哪一家？ 汽車保費要求漲63.1% 根據里程定費率

2023-06-05 19:51

開車窗、開空調何者省油？實測結果破迷思 關鍵在1動作

2023-06-07 18:12
Fisker Ocean。(取材自Fisker)

續航580公里高於預期 Fisker Ocean 6月下旬美國交車

2023-06-06 01:23
特斯拉上海超級工廠外觀。（取材自浦東新聞辦）

中媒：特斯拉動員中國供應鏈 赴墨西哥複製上海超級工廠

2023-06-08 01:35
特斯拉Model Y電動車。(取材自Tesla)

開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款

2023-06-07 19:55

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打