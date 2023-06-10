特斯拉Model S Plaid登紐北最速電車 輾壓保時捷奪回王座

Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）

過往燃油車在德國紐柏林北環賽道的圈速比拚除了是車廠面子問題，更是車迷們的一大看點，如今跨到電動車 時代，這樣的競爭更是絲毫沒有停歇。去年才剛以2秒多刷下特斯拉Tesla 的保時捷Porsche，王位都還沒坐滿一年，就又被特斯拉反刷了回來，而且這一次更以8秒的差距完全輾壓，榮登紐北最速電車王座。

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring 💪 pic.twitter.com/jrUCkt95jw — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

其實在過去幾年裡，在紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）的量產電車圈速榜上一直都是Tesla與Porsche兩家車廠的天下。在2019年時Porsche用Taycan跑出了7分42秒的成績後，Tesla執行長Elon Musk決定讓自家的Model S上戰場，並持續在這裡開發測試Model S Plaid原型車。

到了2021年Tesla全新量產版Model S Plaid發表，並且在紐北賽道創下了7分35秒579的圈速紀錄，一舉超越Porsche Taycan。一年後Porsche憑藉著Taycan Turbo S的強大戰力，硬生生把紀錄再刷掉2秒，以7分33秒35重回榜首。雖然Porsche表示除了防滾架、賽車座椅以及安全帶之外，還有Pirelli P Zero Corsa輪胎外，其他都維持了原廠車輛的配備與規格，但這也其實也算加上了「賽道套件」了。

如今，Tesla也為Model S Plaid增添了所謂的「Track Package賽道套件」，也就是配備升級版的煞車和輪胎，再加上去年開通了「Track Mode賽道模式」，將極速推至282 km/h。因此，這次Model S Plaid順利的以7分25秒231的圈速，以8秒之差輾壓Taycan Turbo S，重返紐北電車榜首。

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring 💪 pic.twitter.com/jrUCkt95jw — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

至於為什麼在Model S Plaid剛推出時並沒有開放Track Mode賽道模式呢？看來應該是原廠並沒有準備好足以負荷這樣速度的煞車系統。不過在去年推出要價2萬美金的升級版陶瓷煞車後，這個解限速的Track Mode也隨之開放了。

但其實早在去年外媒electrek就已經有報導過一輛駭進電腦解限速的Model S Plaid，這輛車實際上可以跑到348 km/h(當時車上是奘配改裝煞車)。由此看來原廠對Model S Plaid的速度解放還是以保守安全為主，實際上這輛車還有更多的潛力存在。

執行長Elon Musk也轉推貼文恭賀團隊

Congrats Tesla Plaid racing team! https://t.co/zfJ2zJc3WD — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2023

Tesla Model S Plaid重回紐北電車圈速榜首。（圖：Tesla提供）