特斯拉Model S Plaid登紐北最速電車 輾壓保時捷奪回王座

過往燃油車在德國紐柏林北環賽道的圈速比拚除了是車廠面子問題,更是車迷們的一大看點,如今跨到電動車 時代,這樣的競爭更是絲毫沒有停歇。去年才剛以2秒多刷下特斯拉Tesla 的保時捷Porsche,王位都還沒坐滿一年,就又被特斯拉反刷了回來,而且這一次更以8秒的差距完全輾壓,榮登紐北最速電車王座。

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring 💪 pic.twitter.com/jrUCkt95jw