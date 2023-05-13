才剛宣布完售就有問題？Volvo EX90、Polestar 3純電休旅延遲生產

Volvo EX90現階段因碰上了軟體問題而宣布延後至2024上半年才會開始量產。（取材自Volvo）

品牌宣稱是有史以來最安全的Volvo EX90，在去年月發表後，原廠針對部分市場已經展開了預接單作業，雖然不知道最終收穫了多少張訂單，但根據Volvo先前發布的訊息表示，由於市場反應相當熱烈，讓EX90在今年度的配額已宣告全部完售，儘管其開價高達了8萬美元。

不過，最新消息顯示，這輛滿載全新科技配備的旗艦純電休旅 ，現在卻因為遇到了難題而導致生產排程必須延後！Volvo Cars在歐洲時間11日時於官方Newsroom上宣布，由於EX90碰上了軟體問題，為確保屆時交付後的車輛擁有高品質，Volvo EX90的生產時間必須延後至2024上半年才會正式投產，而非原訂的2023年底。

至於關聯性相當高的Polestar 3，因為也是建構在Volvo新開發的平台之上，因此極星首款純電休旅也必須將生產時間推遲，預計將從原訂的八月，延後到明年上半年才會進入產製作業。但如此一來就代表著Polestar在今年的銷量目標可能難以達成，因此極星也保守估計並下調目標銷售台數，從原本的8萬輛降至6萬到7萬輛，而這也使得Polestar今年又只能靠著Polestar 2在市場上單打獨鬥了。

Volvo會如此小心謹慎，或許都是因為Volvo EX90使用了新一代的「安全防護罩」，這包括了Driver Understanding System駕駛疲勞感測系統、結合LiDAR光學雷達感應器與Luminar和Nvidia電腦的先進自動高速公路駕駛技術等，不過，原廠在新聞稿中並未提及是哪個部分的軟體出現問題而導致須延後生產。