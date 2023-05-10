全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二

全球電動車電池製造商龍頭寧德時代。（騰訊財經）

根據南韓 市場研究機構 SNE Research發布的最新報告，全球電動汽車 （EV）電池安裝量保持強勁增長，大陸的寧德時代和比亞迪繼續占據前兩名。

報告指出，今年第一季全球電動汽車電池消費總量為133.0 GWh，比去年同期的95.9 GWh增長了38.6%。其中，寧德時代第一季電池裝機量46.6GWh較去年同期的34.3GWh 增長 35.9%。這家大陸動力電池巨頭以35.0%的市占繼續位居全球第一，低於一年前的 35.8%，高於前2月的 33.9%。

SNE Research 表示，寧德時代的電池將保持第一的位置，因為它在特斯拉 Model 3、Model Y、上汽木蘭、廣汽 Aion Y 等乘用車和大陸商用車市場的需求量很大。

比亞迪第一季動力電池裝機量21.5GWh，較去年同期的10.0GWh 增長 115.5%。這家公司第一季以16.2% 的市占排名第二，高於去年同期的10.4%，低於前2月的 18.2%。SNE Research 表示，比亞迪透過垂直整合的供應鏈（包括電池自供和汽車製造），憑藉價格競爭力，在大陸市場越來越受歡迎。

LG Energy Solution前3月動力電池裝機量為19.3GWh，年增37.5%。這家南韓公司以14.5%的市占在全球排名第三，低於一年前的 14.6%。日本 Panasonic以9.0%的市占排名第四，南韓SK On以5.3%的市占排名第五，三星 SDI以4.9%的市占排名第六。