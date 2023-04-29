休旅車相對安全 對自行車卻危險 被碾壓捲車底機率高

休旅車較高大的車身容易對自行車騎士產生更嚴重的傷害。（取材自pixabay）

全球吹起休旅 風的時代，很多人鍾情休旅可能來自於居高臨下的視野及更好的安全性，但對於駕駛和乘客而言，休旅車或許是安全的保證，但對於道路上的自行車騎士而言，與休旅車發生事故的嚴重性可能相當可觀。根據美國最近的聯邦數據，2022年前9個月，涉及自行車騎士的致命車禍上升了8%。IIHS的一項新研究指出，與其他類型的汽車 相比，SUV 對自行車騎士來說更危險。

根據該研究的主要作者IIHS統計學家Sam Monfort的說法，「SUV 往往會將騎手撞倒，可能會碾壓他們，而不像是小型車輛將人撞上引擎蓋。」 Monfort補充說，這可能是因為SUV較高的前端撞擊了自行車騎士的重心，將他們翻倒在地，導致騎士可能因此被輾壓或捲進車底。

休旅車較高大的車身容易對路人及騎士產生較大的傷害。（本報系資料照片）

IIHS查看詳細事故數據，根據密歇根州發生的71起自行車事故，這些是涉及16歲以上的自行車騎士的單車事故，數據來自警方報告、醫療記錄、事故重建和其他來源。

Monfort發現，無論車輛是轎車還是SUV，下肢受傷在71起事故中都很常見。受到嚴重撞擊的騎士還遭受了頭部、軀幹、脊柱和腹部的傷害。研究發現，SUV撞車事故對身體造成的整體創傷比一般轎車撞車事故高出55%。 頭部受傷率高出63%。IIHS從2020年開始的一項早期研究發現，SUV及其較高的車頭對行人的危險性也高於汽車。