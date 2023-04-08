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豐田新社長正式上任 宣布2026年前要推出10款電動車

編譯易起宇／綜合外電
（取材自Toyota）
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豐田汽車新社長佐藤恒治7日發表上任後首場公開演說，承諾會帶領公司追求電動化，並計畫在2026年前推出十款新電動車、讓電動車年銷量達到150萬輛，但市場似乎並未對這場期盼已久的演說感到特別驚艷，豐田7日股價收跌0.4%至1819.5日圓。

豐田汽車新社長佐藤恒治。（取材自Toyota）
豐田汽車新社長佐藤恒治。（取材自Toyota）

日經新聞報導，佐藤在這場他1日就任以來的首場公開演說中表示，將實踐現在能做到的電動化，並朝電動化邁進，以達成公司承諾：在2035年前減少一半碳排放、2050年前實現碳中和目標。

但這位豐田新舵手並未和其他車廠一樣，完全接納100%電動化的未來，而是會繼續強化豐田的多元碳中和管道策略。他說，豐田將考慮每個地區的能源狀況，並追求多元的車輛選項。

（取材自Toyota）
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豐田副社長中嶋裕樹則表示，公司將在2026年前推出十款新電動車，且電動車年銷量將達到約150萬輛，並將成立專門部門負責研發這些新世代電動車，更多細節可能會在5月份公布。

（取材自Toyota）
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在已開發市場方面，豐田計畫加強其bZ系列電動車和在北美地區的表現，2025年前實現電池電動車的在美製造和提高電池產能。在中國方面，豐田則計畫在2024年前推出兩款當地研發的電動車。

（取材自Toyota）
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豐田 電動車 汽車

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