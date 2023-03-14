BMW獲消費者肯定 奪「Consumer Reports」2023最佳汽車品牌

BMW獲選美國《Consumer Reports消費者報告》2023最佳汽車品牌，全新BMW iX豪華純電旗艦休旅從外而內大量顛覆傳統的創新元素，讓消費者目光為之驚豔。( 圖:汎德提供)

BMW持續以精雕細琢造車工藝結合動感美學，為車壇創下無可取代的標竿，更重視消費者的多面向需求，以領航當代的智慧頂尖科技，為消費者帶來更多的駕乘生活饗宴的同時，也獲得美國獨立專業評論雜誌「Consumer Reports消費者報告」評選2023年度最佳汽車 品牌榮譽，透過Consumer Reports專業測試團隊進行超過50項以上的科學性測試，包含道路測試、產品可靠度、消費者滿意度以及安全性等等，最終BMW從多達32個品牌中脫穎而出，成功拿下冠軍寶座。

「Consumer Reports消費者報告」汽車測試總監Jake Fisher更表示：「BMW生產了許多高性能且擁有豐富配備與高可靠性的車款，因此BMW在這次的評選中獲勝可說是實至名歸。」

甫於日前正式發表的全新世代BMW X1，豪華小型SAV身段不僅展現不受限的冒險精神與勇於挑戰的自信態度，跨世代的外觀設計、科技進化以及首度登場且展現強勁電能實力的BMW iX1純電運動休旅 ，吸引眾多喜愛自由奔放的年輕消費族群高度關注，自接單預售展開以來共獲得超過2,000張訂單，展現BMW車款席捲全球的無比魅力。