我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-16戰機擊落「不明八角形飛行物」美：未評估為軍事威脅

5千萬人下注超級盃 今年賭金160億元 去年的2倍

電動車愈來愈便宜 今年內價格將與一般汽車差不多

編譯俞仲慈／綜合12日即時報導
特斯拉1月率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y降價數千元。（路透）
特斯拉1月率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y降價數千元。（路透）

幾個月前，電動車的買家還得大排長龍等候才買得到車，如今情況截然不同，因為市場競爭激烈、加上政府獎勵措施以及鋰等電池材料價格下滑，使得電動車售價也跟著持續下跌，市場人士預估電動車和一般汽車售價相差無幾的時機指日可待，可能最快今年內就會來到。

隨著特斯拉(Tesla)、通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)以及搭配的電池供應商擴大產能，大幅降低成本，電動車售價持續走低，加上德國福斯(Volkswagen)、日本日產(Nissan)和韓國現代(Hyundai)等多家汽車大廠不斷推出新款電動車，電動車市場競爭空前激烈。

今年1月，特斯拉率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y，一口氣降價數千元，Model 3降自4萬3500元起跳，比最便宜的BMW 3系列車款便宜300元，一輛Model Y的稅前售價為5萬5000元，與同類型Lexus RX售價相差無幾。

市場人士預估電動車和一般汽車售價，最快今年內可能就相差無幾。（美聯社）
市場人士預估電動車和一般汽車售價，最快今年內可能就相差無幾。（美聯社）

福特也主動調降Mustang Mach-E售價，Mustang Mach-E是繼特斯拉之後，國內最暢銷的一款電動車，即使不符合稅收抵免條件的高價電動車製造商Lucid Motors也受到降價壓力，本周開始，10萬7400元起跳的車款提供7500元折扣優惠。

Kelley Blue Book執行主編穆迪(Brian Moody)表示「某個汽車龍頭帶頭降價，肯定會影響平均售價。」根據統計數據顯示，2022年底前，電動車平均售價為6萬1488元，而所有轎車、多功能車和卡車的平均售價為4萬9507元。

因此通用汽車預計今年秋天上市的Equinox跨界電池驅動車，售價也降至3萬元起跳，比最便宜的汽油版Equinox貴了約3400元，再加入政府獎勵措施，電動版Equinox實際上會更便宜。

促使電動車不斷降價的另一主因是去年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)，為電動車買家提供高達7500元的稅額減免，申請條件是電池驅動或插電式混合動力車售價必須低於5萬5000元；至於皮卡車和運動型多用途汽車的售價得低於8萬元，才符合申請，因此福特和特斯拉通過降價策略，反而賣出更多獲得稅額減免的電動車。

加州奧克蘭美麗湖附近，最新的電動汽車快速充電站啓用。（本報資料照）
加州奧克蘭美麗湖附近，最新的電動汽車快速充電站啓用。（本報資料照）

電動車 汽車 特斯拉

上一則

老少金龜車繽紛喧嚷布魯塞爾 情人節與最愛遊車河

延伸閱讀

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士
Tesla超級賺 賣一輛車的獲利是Toyota的5倍

Tesla超級賺 賣一輛車的獲利是Toyota的5倍
特斯拉中國價格又動 暢銷款Model Y漲2000人民幣

特斯拉中國價格又動 暢銷款Model Y漲2000人民幣
特斯拉賣1輛車的獲利是豐田5倍 股價較年初低點漲1倍

特斯拉賣1輛車的獲利是豐田5倍 股價較年初低點漲1倍

熱門新聞

Tesla Model Y電動休旅車車主公開宣稱在行駛中方向盤脫落後，特斯拉已同意購回。圖為Tesla Model Y型車。(美聯社)

特斯拉買不到1周「方向盤突掉落」駕駛獲賠償 決定再買一輛

2023-02-08 20:46
達拉斯一轎車在雪地上出意外；今年汽車保險成本大增，1月全險均價格升至全年2014元。（美聯社）

汽車保費全年飆破2000元 買全險年漲13%

2023-02-07 23:36
Tesla每輛車的獲利是Toyota的五倍多。（取材自Tesla）

Tesla超級賺 賣一輛車的獲利是Toyota的5倍

2023-02-12 03:24
特斯拉1月率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y降價數千元。（路透）

電動車愈來愈便宜 今年內價格將與一般汽車差不多

2023-02-12 20:42
許多民眾愛用的Google地圖，也在電動車逐漸普及的情況下，升級了服務內容，不只提供傳統的導航資訊，並提供更多關於充電的訊息。 (示意圖／ingimage)

不只幫你找方向 Google還能提醒你哪裡可以充電

2023-02-09 10:47
BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

BMW將在墨西哥投入8.65億 打造全新世代高壓電池工廠

2023-02-07 02:30

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」