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Ford重返F1賽場 2026年將以引擎供應商形式與Red Bull合作

記者趙駿宏／即時報導
Ford將與Red Bull Racing合作，作為提供動力單元的引擎供應商。(取材自Ford)
Ford將與Red Bull Racing合作，作為提供動力單元的引擎供應商。(取材自Ford)

在Red Bull Racing準備要發表2023賽季F1賽車塗裝當天，突然一則消息殺得大家措手不及，那就是在2026年福特汽車Ford將重返F1賽場，並且選擇合作的對象是近期才剛剛使用Honda引擎完成二連霸的Red Bull車隊。這也是Ford在缺席20年後再次回到F1的戰場。

Ford表示作為長期合作的對象，他們將從2026年開始建立技術合作夥伴關係以開發F1賽車的下一代混合動力系統，並從2026年至20230提供動力單元總成給Red Bull Racing和其姊妹車隊Scuderia AlphaTauri。

Ford將與Red Bull Racing合作，於2026年重返F1賽場。(取材...
Ford將與Red Bull Racing合作，於2026年重返F1賽場。(取材自Ford)

雖然近年來Ford幾乎是消失在F1賽場上，但事實Ford在F1可是擁有悠久的歷史，在1967到80年代初期更是以Cosworth DFV V8引擎稱霸F1賽場，甚至到2000年代初期還擁有Jaguar F1車隊，並在2004年將它賣給了Red Bull車隊，如今再次以引擎供應商回歸，可說是另類的鳳還巢戲碼。

而Ford在宣布消息之後，也立即發布了一段動人心弦的預告片，以一個小女孩的角度，努力完成了父親與自己的賽車夢想；而中間科技的演變也象徵了Ford在20年後再度回到賽場時的時空背景已經大不相同，但同樣不變的是對賽車的熱情。

其中在影片中驚鴻一瞥的一幕是，2003巴西大獎賽，由效力於Jordan車隊的Giancarlo Fisichella贏得該站冠軍，這也是Ford動力單元最後一次在F1賽場上奪得勝利。即便如此Ford仍然是這項運動歷史上第三大最成功的引擎供應商，總計獲得10次車隊冠軍和13次車手冠軍。

Ford指出，F1在全球和美國的發展快速，這是讓他們決定重返這項運動的因素之一。此外，F1對電能動力的研發也是吸引Ford參與這項運動的誘因。

Red Bull Racing發表2023賽季F1賽車塗裝。(取材自Red Bu...
Red Bull Racing發表2023賽季F1賽車塗裝。(取材自Red Bull Racing)

Ford公司總裁兼首席執行長Jim Farley表示：「我們正在進入一個激動人心的 Ford Performance新時代，並將與Red Bull車隊在F1賽場上爭奪勝利。F1 也將成為一個極具成本效益的創新平台，分享想法和技術，並與數千萬新客戶互動。」

F1 賽車 汽車

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