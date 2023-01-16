我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光

全球電動車去年銷售比首破10% 但整體車市銷量下滑

編譯季晶晶／綜合外電
2022年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%。（美聯社）
2022年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%。（美聯社）

去年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%，主要是中國和歐洲地區的強勁成長所推動。但整體新車銷量不增反減。

華爾街日報報導，根據追蹤汽車銷量的研究機構LMC Automotive和EV-Volumes.com，2022年全球純電動車銷量大增68%到大約780萬輛。純電動車銷量在歐洲新車的市占是11%，中國是19%。如果加上油電混合車，電動車銷量在歐洲新車的市占增至20.3%。

在美國，電動車推出的速度落後中、歐，但車廠去年賣出80萬7180輛約電動車，在新車銷量的占比升到5.8%，高於前一年的3.2%。特斯拉仍舊是全球最大電動車製造商，但傳統汽車製造商正在拉近與特斯拉之間的差距。

根據德國汽車製造商協會（VDA），在歐洲最大車市的德國，電動車產量占新車的25%。去年12月，電動車銷量已經超過傳統汽車。

電動車銷量激增和更廣泛車市的不景氣形成對比，後者因全球經濟疲弱、能源成本高漲和供應鏈干擾而受創。去年整體新車銷量下滑1%到8060萬輛，幸有中國大陸成長近4%，部分抵銷了美國減少8%和歐洲減少7%的影響。

許多車廠都遭遇電動車銷量成長而整體汽車銷量受挫的情況，包括：德國豪車品牌寶馬（BMW），去年的新車銷量減少5%而電動車銷量成長逾一倍；歐洲最大車廠福斯新車銷量下滑7%而電動車銷量增加26%。

電動車 汽車 德國

上一則

拓海新座駕? Toyota AE86車展限定復刻改搭新能源動力

延伸閱讀

特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位

特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位
特斯拉停車8分鐘被砸 哨兵模式難防竊

特斯拉停車8分鐘被砸 哨兵模式難防竊
特斯拉路怒男 高速公路鐵管砸車

特斯拉路怒男 高速公路鐵管砸車
特斯拉路怒男 高速路上用鐵管砸後方車

特斯拉路怒男 高速路上用鐵管砸後方車

熱門新聞

特斯拉近期宣布大降價，讓許多降價前買車的車主不滿。（路透）

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

2023-01-13 21:57
特斯拉（Tesla）旗下熱銷車款在歐美市場降價。 （美聯社）

發動價格戰 特斯拉調降歐美熱賣車款售價高達20%

2023-01-13 18:11
豐田想提高電動車bZ4X的銷量，但有艱困挑戰。（路透）

豐田想提高電動車銷量 遇上「前所未見」的挑戰

2023-01-09 23:18
馬斯克推文表示特斯拉可能允許部分車主在測試全自動駕駛系統期間，關掉「手握方向盤」的警示，引起全國公路交通安全管理署的關注。(美聯社)

特斯拉擬停用「全自動駕駛警示」？ NHTSA要查

2023-01-09 22:22
特斯拉旗下熱銷車款在美國市場降價。（路透）

特斯拉電動車調降在美售價 降幅介於6-20%

2023-01-13 04:20
在2023年東京改裝車展中，豐田汽車（Toyota）讓經典跑車Corolla AE86變身電動車，還推出另一輛氫動力版本的概念車。 （取材自Toyota）

「頭文字D」AE86變電動車 豐田同步展示氫動力版本 保有迷人引擎聲

2023-01-14 18:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…
好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世