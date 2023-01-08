印度躍全球第3大汽車市場 日本掉至45年銷量新低點

印度2022年汽車銷量已超越日本，首次成為全球第三大汽車市場。（取材自Maruti Suzuki）

最新業界數據顯示，印度 去年汽車 銷量已超越日本 ，首次成為全球第三大汽車市場。日本去年新車銷售下滑至1977年來最低水準，主因是半導體持續短缺，拖累生產。

日經新聞報導，據印度汽車製造商同業公會（SIAM）數據，印度去年1至11月新車銷售為413萬輛，若再加上印度最大車廠風神鈴木（Maruti Suzuki）去年12月銷量，印度去年整年汽車銷量約為425萬輛。至於日本，根據日本汽車經銷商協會和日本輕型車協會5日數據，日本去年新車銷售約為420萬輛，比前年下滑5.6%，且為連續第四年下滑。

印度汽車市場近年來一直起伏不定，2018年銷量一度達到約440萬輛，但2019年卻又跌破400萬輛，主因是當年爆發信用緊縮，重創非銀行部門。2020年新冠疫情引發的全國封鎖，又讓印度當年汽車銷量進一步跌破300萬輛大關。儘管2021年銷量恢復到近400萬輛，但車用晶片短缺仍拖累成長。

印度去年銷售的車輛絕大多數皆為燃油動力車，包括油電混合動力車在內，電動車的占比極少。印度汽車市場的晶片需求比先進經濟體相對少。不過，去年車用晶片短缺的舒緩為印度的汽車市場復甦提供了跳板。除了風神鈴木外，塔塔汽車（Tata Motors）等其他印度車廠去年銷售也呈現成長。

印度全國共有14億人口，且今年人口數預料將會超越中國大陸，並持續成長至2060年代初期。該國民眾的所得也正在成長。但據英國研究公司歐睿國際（Euromonitor）數據，印度2021年只有8.5%家庭有車，代表該國的汽車銷售還有大量成長空間。在汽油進口導致貿易逆差之際，政府已開始提供電動車補貼。

日本去年汽車銷售下滑主要也是受到晶片短缺的影響，部分車廠甚至被迫暫停接受訂單。不過，數據顯示，日本去年下半年汽車銷售已出現好轉，去年12月的新車銷售約為34.4萬輛，比一年前成長2.4%，並且為連續第四個月成長。專家指出，日本車廠能在目前情況下多快恢復正常生產，將成為其短期表現的重要關鍵。