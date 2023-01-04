在車上玩3A大作 輝達雲端遊戲服務將結合車載系統

輝達（Nvidia）宣布，旗下雲端遊戲服務GeForce Now將結合車用系統，第一批合作客戶將是NVIDIA DRIVE生態系成員的現代汽車、比亞迪、Volvo旗下電動車品牌Polestar。（取材自輝達官網）

輝達（Nvidia）宣布，旗下雲端 遊戲服務GeForce Now將結合車用系統，不需特殊配備，便能用串流的方式，讓車上乘客享有優質的遊戲體驗，第一批合作客戶將是NVIDIA DRIVE生態系成員的現代汽車 、比亞迪、Volvo旗下電動車品牌Polestar。

輝達聲明指出，GeForce Now將「把即時、完整的PC遊戲體驗，串流到軟體定義的車子」。這個雲端遊戲服務有助「充電、乘車的時間更加充實，坐在前座的人在停車時便能玩串流遊戲，後座的乘客若能取得螢幕也能玩」。

用戶將遊戲搖桿插入車用資訊娛樂系統（輝達僅說基於安卓或內建網路瀏覽器的系統，未提供此舉所需的更多技術規格細節），便能從GeForce Now選單中挑選超過1000款遊戲，例如「巫師3：狂獵」、「電馭叛客2077」等3A大作，以及要塞英雄（Fortnite）。

如今車載資訊娛樂系統功能愈來愈強、較大的車用顯示器日益普及，都提高了在車上玩遊戲大作的可行性。雖然部分汽車製造商並未全心投入遊戲，例如寶馬（BMW）和AirConsole建立的合作關係，但包含特斯拉 在內的其他車廠愈來愈認真看待車載娛樂結合大型遊戲的前景。特斯拉2019年推出Tesla Arcade，近期更新增對Steam平台的訪問權限，不過該服務僅限於旗下較新的車款。