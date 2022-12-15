全新人工智慧？BMW化名「Dee」預告將發布重磅消息

BMW似乎在暗示即將推出自家全新人工智慧「Dee」。(取材自BMW、BMW Instagram)

BMW Group與BMW的官方Facebook與Instagram在13日粉絲專業的頭像全部都被一個名為「Dee」的黃色字體侵入，並且還把BMW Group的B劃掉改成「Dee」，此舉讓不少網友紛紛在底下留言問道「BMW是不是被盜了？」、「這是在幹嘛？」、「只有我不知道發生什麼事了嗎？」等諸如此類的疑問，而「Dee」也很有禮貌地請大家「拭目以待」。

但事實上，BMW的確有一個「Dee」的官方網頁，而網址上的「nextgen2023」似乎也是在暗示相關訊息可能須等到明年才會正式宣布，有外媒猜測或許這幾年車商漸為重視的CES消費性電子展將會是BMW「Dee」公開現身的場合。另外，某位外國朋友留言提到了這位神秘兮兮的「Dee」將是BMW的全新「AI 智慧好幫手」，Dee甚至在他的留言下給予了熱情的回覆，似乎是代表著BMW全新的人工智慧 即將揭曉。

的確，「Dee」自己也說這個名字只是他的綽號，而他也在社群 軟體上快閃現身與所有人說哈囉，並且向大家自我介紹他是Dee。不過，這似乎都是在暗示AI人工智慧的用語，儘管截至目前為止原廠完全並未針對「Dee」做任何說明，但外媒猜測BMW的「Dee」是為自家未來的自動駕駛系統鋪路。