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全新人工智慧？BMW化名「Dee」預告將發布重磅消息

記者黃俐嘉／即時報導
BMW似乎在暗示即將推出自家全新人工智慧「Dee」。(取材自BMW、BMW Instagram)
BMW似乎在暗示即將推出自家全新人工智慧「Dee」。(取材自BMW、BMW Instagram)

BMW Group與BMW的官方Facebook與Instagram在13日粉絲專業的頭像全部都被一個名為「Dee」的黃色字體侵入，並且還把BMW Group的B劃掉改成「Dee」，此舉讓不少網友紛紛在底下留言問道「BMW是不是被盜了？」、「這是在幹嘛？」、「只有我不知道發生什麼事了嗎？」等諸如此類的疑問，而「Dee」也很有禮貌地請大家「拭目以待」。

但事實上，BMW的確有一個「Dee」的官方網頁，而網址上的「nextgen2023」似乎也是在暗示相關訊息可能須等到明年才會正式宣布，有外媒猜測或許這幾年車商漸為重視的CES消費性電子展將會是BMW「Dee」公開現身的場合。另外，某位外國朋友留言提到了這位神秘兮兮的「Dee」將是BMW的全新「AI智慧好幫手」，Dee甚至在他的留言下給予了熱情的回覆，似乎是代表著BMW全新的人工智慧即將揭曉。

的確，「Dee」自己也說這個名字只是他的綽號，而他也在社群軟體上快閃現身與所有人說哈囉，並且向大家自我介紹他是Dee。不過，這似乎都是在暗示AI人工智慧的用語，儘管截至目前為止原廠完全並未針對「Dee」做任何說明，但外媒猜測BMW的「Dee」是為自家未來的自動駕駛系統鋪路。

另外亦有一種討論為訂閱制，由於市面上的純電車如雨後春筍般接連冒出，許多車廠也紛紛採用OTA雲端技術為自家電動車更新軟體系統，有些功能甚至還需額外付費並採取「訂閱制」方式才得以使用，再加上BMW目前在自家純電車款中亦有提供相關服務。更不用說BMW Instagram上其中一支影片不斷地在iX與i7的貼文上著墨，讓人不禁猜測「Dee」未來高機率可能會出現在BMW定位較為高階的純電車款中。更多關於BMW「Dee」的消息，恐怕得等到2023年初才能逐漸明朗了。

(取材自BMW Group Facebook)
(取材自BMW Group Facebook)

人工智慧 AI 社群

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