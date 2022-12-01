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有錢也買不到了…Ferrari全新Purosangue停止接單2年

記者黃俐嘉／即時報導
Ferrari Purosangue訂單爆量，讓原廠只好先暫停接單兩年。(取材自Ferrari)
Ferrari Purosangue訂單爆量，讓原廠只好先暫停接單兩年。(取材自Ferrari)

儘管原廠始終都未承認Purosangue是輛休旅，但這款擁有品牌首度出現「後門」設計的先例，仍舊讓Ferrari在市場上引起了熱烈的關注，不少層峰買家在實車尚未發表前，就已對這輛極具代表性的法拉利感到非常有興趣，更不用說九月中正式發表後讓原廠收穫到大量的訂單！

眼看對手Lamborghini與Aston Martin紛紛推出品牌首款休旅Urus、DBX來搶市，無論Ferrari Purosangue是否為品牌第一部SUV其實也無所謂，因為這輛眾所矚目的新車早在剛發表時就已接獲大量訂單，當時甚至還傳出原廠考慮暫時接單的消息。

不過，Ferrari營銷總監Enrico Galliera最近在接受外媒訪問時大方表示，Ferrari Purosangue現階段停止接單已不是祕密，且新車尚未交付前就引起高度關注，但為了守住法拉利質量與車型定位只能先做出暫停接單的決定。

事實上，Ferrari在2018年9月確定要量產Purosangue時 (當時甚至不知道車名)，便展開了這輛全新法拉利的預購，尤其自從去年5月宣布Ferrari Purosangue將搭載V12自然進氣引擎後，預接單更是爆炸式的增長！

再加上品牌為了保護其餘跑車在歐洲市場的銷售 (歐盟7期排放量規定)，預估Purosangue之後的產量只會佔Ferrari年產能的20%，而法拉利每年平均產量為15,000台，換算下來Purosangue未來每一年大約只會製造約3,000台左右，約占Ferrari年產量的五分之一。

預計在2023年將開始交付首批Purosangue至客戶的Ferrari，也只能先暫時停止接單約兩年的時間，因為法拉利目前得加緊腳步消化早已預購的層峰客戶訂單。值得注意的是，Ferrari Purosangue在某些市場的價格更是Lamborghini Urus的兩倍，如Purosangue在英國起價為313,120英鎊 (約台幣1,185萬元)，但Urus在英國售價則為177,000英鎊起 ，而這個價格也還僅是無加上選配或客製化項目的基本售價！

另外，這輛四門、四人座的全新Ferrari Purosangue，搭載原廠代號F140IA、夾角65度的6.5升V12自然進氣汽油引擎，搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱，最大馬力可輸出725PS/73kgm，從靜止加速至100km/h僅需3.3秒即可完成，若是要加速到200km/h，也只要10.6秒便能輕鬆完成。

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