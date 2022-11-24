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想解鎖賓士電動車「原有」加速性能？請先年繳1200元

編譯林奇賢／綜合外電
賓士將在美國推出線上訂閱服務方案，讓消費者每年繳交1,200美元，釋放EQ電動車系本來就能做到的性能，讓車子跑得更快。(歐新社)
賓士將在美國推出線上訂閱服務方案，讓消費者每年繳交1,200美元，釋放EQ電動車系本來就能做到的性能，讓車子跑得更快。(歐新社)

賓士集團（Mercedes-Benz）將在美國推出線上訂閱服務方案，讓消費者每年繳交1,200美元，釋出EQ電動車系本來就能做到的加速性能，讓車子跑得更快。

賓士在北美線上商城公布「Acceleration Increase」年約方案，將適用於EQE 350、EQS 450，以及這兩款車對應的運動休旅車（SUV）車型，幫助車子從零加速至時速60英里（約97公里）的時間縮短一秒。例如，EQE 350 SUV在從零加速至60英里的時間將從6.2秒縮短至5.2秒左右。若顧客未定期付費，車子的性能將復原。

賓士在網站上稱這項方案是「微調電動車馬達，讓您的賓士EQ馬達最大輸出提高20%至24%」，「扭力也會增加，車子會明顯變快、變得更有力」。賓士只說這個方案「即將推出」，未提供確切日期。

彭博資訊指出，對這家豪車製造商來說，讓顧客額外付費才享有車子本來就能做到的性能，是個大膽之舉。寶馬（BMW）今年稍早也有類似想法，擬推出車主月付18美元來加熱座椅的訂閱方案，結果引發反彈。

汽車製造商正押注所謂的「隨選功能服務」，以擴增並提振營收，包含在未來車子軟體功能更新時，提供自動駕駛服務的方案。

電動車 SUV 營收

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