自動緊急剎車系統 讓皮卡車禍減少43%

兩項15日發布的研究報告指出，設有自動緊急剎車系統的車子， 追撞事故可以減半。(Getty Images)

兩項15日發布的研究報告指出，設有自動緊急剎車系統的車子，追撞事故可以減半，也讓皮卡車的車禍 減少43%。

這兩項研究，一項是政府與業界合作，另一是保險 業的研究，根據的都是車禍資料。即將撞車的危險情況，在自動緊急剎車發揮作用下，不是得以避開，就是因速度減緩，也降低撞車的嚴重程度。

20家汽車 製造商承諾，志願將明年8月結束的最新年度輕型汽車的95%，把自動緊急剎車當作標準配備，有些車廠已朝此方向進行。

「交通安全分析研究合作夥伴」的報告比較了13個州、經過警察處理的交通事故資料，根據車子的設備，研究後車撞前車前的警示系統和緊急剎車系統的實際作用。

研究發現，有「即將撞上前車警示」系統的車子，和沒有這個設備，也沒有自動剎車系統的車子比起來，追撞事故少49%，受傷也少53%。

有「即將撞上前車警示」系統而沒自動緊急剎車的車子，對防範追撞效用沒那麼大，但也減少了16%，撞車造成人員受傷減少19%。

研究發現，自動緊急剎車不管在任何路況、天候或燈光狀況，都發揮了很好的作用。

報告也比較了「偏離車道警示」和「保持車道」系統的作用，發現有此二系統的車子，偏離車道事故較無此設備的車子少8%，偏離車道事故致傷事故則少7%。

保險業界道路安全研究所提出的報告則顯示，小型卡車(皮卡)裝了自動緊急剎車系統後，追撞事故減少43%，受傷事故減少42%，但裝有自動緊急剎車系統的皮卡比率卻比一般自用車低。