加拿大公司推全電動GR86參賽 328匹馬力可跑45分鐘比賽

（取材自Scalar Performance）

加拿大 公司Scalar Performance在今年的SEMA推出首款純電賽車 SCR1，並且該車已獲准參加 NASA Super Touring系列賽。而SCR1從外觀上來看很顯然基於Toyota GR86所打造，不過他們將2.4升引擎機換成了Hypercraft的純電動力系統，並結合了專為賽道使用的底盤設定。

（取材自Scalar Performance）

根據Scalar Performance與Joe Fallaise的聯合創辦人Brian Bourne的說法，他們的目標是提供「需要最少維護的純粹駕駛體驗，並允許團隊專注於賽道設定和駕駛員發展。」

從外型上來看，SCR1無疑就是一輛真正的賽車，保留了Toyota GR86的原廠車身，並為賽道設計了額外的部件。其中包括車頭下方的分流器、拖車帶、大型GT尾翼和一個包裹著排氣管的新式後擴散器。足下配備一套新的18吋Enkei鋁圈，搭配Hoosier賽車輪胎。

（取材自Scalar Performance）

（取材自Scalar Performance）

進入車室內，有著VR3 Engineering 的八點式防滾架、帶有FIA認證的Safecraft Racing六點式安全帶的Sparco賽車座椅，以及SFI安全賽車網窗。

（取材自Scalar Performance）

由Hypercraft生產的單顆800V電動馬達可產生328hp馬力和47.7kg-m的扭力，使其動力比原廠內燃機引擎的GR86更強大。也因此SCR1可在3.9秒內加完成0-96km/h加速，極速來到265km/h。並在動力傳輸的後軸配有Torsen限滑差速器。

（取材自Scalar Performance）

配備的電池的容量為65kWh，充電一次可以進行超過45分鐘的比賽。連接Level 3直流快速充電器（150 kW）時，可在20分鐘內充滿電，減少了比賽中待在Pit區的時間。為安全起見，賽車具有熱管理和防失控系統，而電池組具有整合了Novec 1230防火液的Lifeline滅火系統。

（取材自Scalar Performance）

Scalar Performance表示，由於配重緣故，SCR1能提供與中置引擎賽車相同的操駕感受。而SCR1的車重為1379kg，這意味著比路上的GR86多出103kg。因此SCR1採用了Öhlins專車定製的懸吊，煞車系統的為前六活塞，後四活塞卡鉗。

（取材自Scalar Performance）

SCR1 EV賽車計畫於2023年夏季上市，Founder Edition限量10輛。每輛車都將配備一個編號銘牌和一個從油漆到樣品的防滾架，而車主將獲得包括無線更新在內的工程團隊支援。