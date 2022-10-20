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小米造車要成功？ 雷軍：必須要成為世界Top5之一

記者黃雅慧／即時報導
小米董事長雷軍表示，小米電動車要成功的唯一途徑是成為全球前五。圖為雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)
小米董事長雷軍表示，小米電動車要成功的唯一途徑是成為全球前五。圖為雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)

市場關注小米造車的進度。近日，雷軍在社交平台Twitter（推特）上發表對於造車的一些觀點。他指出，電動車行業進入成熟期時，世界Top 5品牌將佔據80%以上的市場份額。因此他表示，小米造車成功的唯一途徑是成為前五名之一，同時每年出貨量超過1000萬輛。

小米去年3月公開表示進軍電動車市場。雷軍在Twitter表示，電動車是以智慧化、軟體化和用戶體驗為核心的消費電子產品。汽車行業的本質將從機械演變為消費電子，市場份額將高度集中於頂級企業。因此，雷軍說「換句話說，我們成功的唯一途徑是成為前5名之一，並且每年出貨量超過1000萬輛。競爭將是殘酷的。」

目前，小米在造車上已投入了大量資金，將在北京經濟技術開發區分兩期建設整車工廠，工廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為 15 萬輛。

今年8月，雷軍宣布小米自動駕駛技術已進入測試階段，小米自動駕駛技術第一期規劃140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是在2024年進入第一陣營。

自 2021 年官宣造車至今，小米汽車前後共申請了200餘項專利。近日，亦莊新能源汽車研究院披露，預計小米汽車工廠於 2023 年 6-7 月獲得汽車生產資質。

小米 汽車 電動車

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