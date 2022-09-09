發生車禍幫忙報警 iPhone 14的衛星「SOS緊急服務」

iPhone 14的「車禍偵測」功能。(取材自蘋果官網)

眾所期待的iPhone 14 與 iPhone 14 Plus終於正式發布，蘋果新品除了加入 6.1吋的行列，還具備雙相機系統、「車禍 偵測」功能、智慧型手機 業界首創利用衛星的「SOS緊急服務」安全功能，令許多果粉相當期待。

有台灣PTT網友發文表示，iPhone最神奇的功能應該是「車禍偵測」功能，如此若不幸發生車禍，iPhone可以自行觸發SOS功能爭取救援時間，並自動撥打電話給緊急聯絡人，且有經過專業測試，不會隨便搖晃手機就觸發此功能。

iPhone 14全系列提供了「車禍偵測」以及全新利用衛星的「SOS緊急服務」，這兩項安全功能可為使用者提供緊急協助。(圖:蘋果提供)

iPhone如何偵測車禍發生？

一、車速突然改變

g值加速度計會感測到最高可達 256 g 的急劇加速或減速。

二、行進方向驟變

高動態範圍陀螺儀可監測車輛行駛方向的劇烈改變。

三、實驗室撞擊測試

由實際的正面撞擊、追撞、側面撞擊及翻車等測試，研發出移動演算法。

四、車內氣壓改變

氣壓計可偵測到安全氣囊爆開時所造成的壓力改變。

五、巨大撞擊聲響

開車時，麥克風會識別因碰撞所產生的巨大聲響。為確保隱私，所有處理過程均在iPhone上進行。

六、真實車禍數據

採用公開的車禍統計數據，使「車禍偵測」功能盡可能準確。

許多網友紛紛表示「手錶也有這個功能」、「會通知緊急聯絡人那還不錯」、「這貴在演算法，一般公司搞不出這個」、「 人家有實際實驗測試數據」、「應該是用GPS的移動速度加上G力偵測」、「機車也可以使用，因為手錶就會偵測你跌倒是否需要緊急救護，之前被這功能救過」。

也有網友表示車禍偵測功能已不是新科技，「我N年前的Garmin單車碼錶就有事故偵測了」、「Pixel就有的功能也能吹」、「這個我六年前買的手機就有了耶」。

還有網友開玩笑回覆「坐雲霄飛車會報警嗎」、「這個是酒駕仔專用功能嗎」、「結果緊急聯絡人剛好在同車上」。