法拉利不急轉型 首款純電車2025才會登場

（取材自Ferrari）

義大利超跑 品牌Ferrari生產出一些速度最快的跑車，邁向電動車 的轉型步調卻相對緩慢，因法拉利仍試圖克服電動馬達性能不如燃油引擎的問題。

法拉利主管已承諾，第一輛法拉利純電動車將在2025年問世。然而，法拉利的產品迄今仍以內燃機為重心，尚未跟進同業提出純電動車藍圖。福斯旗下的Bentley與瑞典坦克Volvo都已計劃2030年前實現產品陣容電動化。

到2026年，法拉利產品陣容將從現行的12款車擴大到至少17款，但起初多數新品仍為燃油車，包括法拉利首款休旅車Purosangue，仍將配置做為金字招牌的12缸引擎，但部分車款提供油電選項。法拉利目前共有四款插電式油電混合車。

法拉利等豪華車廠都面臨零碳排願景構成的挑戰。電動車電池重達數百公斤，影響車輛空氣力學表現和操控；電動馬達也不比大排氣量的內燃機，無法持續提供強大馬力輸出，並帶來悅耳的引擎聲浪。

這些問題須投入龐大資金解決，法拉利正研究理論上可增進電池功率的固態電池，以及氫燃料電池和合成燃料這兩種前景不明的技術。

純電跑車面臨車身重量問題的挑戰，因為需要體積龐大的電池來提供足夠的動力。

以克羅埃西亞超跑製造商Rimac旗下的Nevera為例，車重便高達2,200公斤，比燃油跑車重上許多，甚至比福特Transit、賓士Sprinters等廂型車都還要重。

顧問業者AlixPartners常務董事杜斯說，重量太重影響性能、車輛動態及駕駛體驗。除法拉利外，各家車廠也面臨這些挑戰，這類超跑車廠並不急著將產品電動化。例如藍寶堅尼便計劃在2030年前才實現產品陣容電動化。

杜斯說，法拉利在評估電動化選項方面，必須比藍寶堅尼更審慎，因為藍寶堅尼背後有全球第二大汽車集團福斯撐腰。