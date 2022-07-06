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加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

你知道嗎 全球超過2.15億輛汽車 都搭載BlackBerry的軟體

記者趙駿宏／綜合報導
(取材自Carscoops)
(取材自Carscoops)

大家還記得BlackBerry黑莓公司嗎？在十幾年前曾經紅極一時的黑莓機就是他們家的產品，當時以手機上附有小型但完整QWERTY鍵盤而聞名，比起當時其他手機更能快速的讓使用者傳送訊息，甚至打完整封email，對於商務人士來說十分便利。

雖然現在智慧型手機當道，BlackBerry已經不再生產行動裝置，但這家加拿大公司仍然持續的開發各種電子軟體，在7月他們宣布了公司營運大有成長，現今有超過2.15億輛汽車使用一種或多種BlackBerry的軟體，光這一年就增加了2000萬輛。

(取材自blackberrymobile官網)
(取材自blackberrymobile官網)

根據獨立研究公司Strategy Analytics比較了市場上出貨的BlackBerry QNX軟體的數量，和搭載BlackBerry QNX軟體的車輛做比對，數據證實，搭載BlackBerry軟體的車輛數有大幅增長。

QNX是一種即時管理作業系統，就汽車領域而言，從虛擬座艙到駕駛輔助系統 (ADAS)等相關功能都靠它整合管理，對於車輛安全有相當大的關係。由於BlackBerry QNX軟體安全、可靠，在汽車業界頗負盛名，以至於包含BMW、Toyota、Mercedes-Benz和Honda等大車廠都有使用它們的軟體。

BlackBerry執行董事兼首席執行官John Chen表示：「BlackBerry仍然是安全攸關嵌入式汽車軟體的市場領導者，從2013年的1600多萬輛增加到今天的超過2.15億輛，我們很高興得到全球汽車OEM和一級供應商的信任。」

「聯網自動駕駛汽車是智慧城市發展的核心，因此隨著BlackBerry服務的兩個關鍵市場『物聯網和網路安全』融合為一個相互依存的綜合市場，我們將加速汽車智慧化的發展。」

BlackBerry公司聲稱，排名前25位的電動車公司中有24家使用BlackBerry軟體，並有計劃成為自動駕駛汽車革命的一部分，這是BlackBerry下一階段成長的關鍵。

(取材自Carscoops)
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汽車 智慧型手機 電動車

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