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Civic Type R、Golf R及M240i 直線大亂鬥誰占優勢?

記者陳威任／綜合報導
主打性能訴求及進階駕馭樂趣的Honda Civic Type R、VW Golf R及BMW M240i，英國知名汽車網站Carwow就找來這三台熱血性能車來一場直線加速對決。取材自carwow
主打性能訴求及進階駕馭樂趣的Honda Civic Type R、VW Golf R及BMW M240i，英國知名汽車網站Carwow就找來這三台熱血性能車來一場直線加速對決。取材自carwow

主打性能訴求及進階駕馭樂趣的Honda Civic Type R、VW Golf R及BMW M240i，是許多人的夢想車款。英國知名汽車網站Carwow就找來這三台熱血性能車來一場直線加速對決。

還沒實際開跑之前，先看看這三者的規格表，應該有一個非常明確的排序順序，BMW排在前面，VW排在第二位，Honda則居於末位。在動力方面，M240i xDrive與其他車型相比具有明顯優勢，其渦輪增壓3.0升直列六缸引擎可輸出374hp和500Nm的動力輸出。

BMW M240i xDrive (G42)。取材自BMW
BMW M240i xDrive (G42)。取材自BMW

VW Mk8 Golf R的2.0升渦輪增壓四缸發動機可產生315hp和420Nm的動力輸出。像M240i xDrive一樣屬於全輪驅動。至於Civiv Type R則可提供316hp和400Nm的輸出，雖然這些數字令人印象深刻，但它是前輪驅動搭配六速手動變速箱，相較於其他兩位競爭對手都屬於全時四驅車型，Honda Civic Type R的前驅設定，在靜止加速的起步表現上會吃了點虧。

福斯Golf R擁有更強大的315hp最大馬力與40.8kgm峰值扭力（手排為3...
福斯Golf R擁有更強大的315hp最大馬力與40.8kgm峰值扭力（手排為38.7kgm）的表現。圖：Volkswagen提供

Honda Civic Type R。取材自Honda
Honda Civic Type R。取材自Honda

在第一場比賽中，BMW M240i xDrive如預期輕鬆獲得最好的起步，並迅速拉開了與Golf R之間的距離，與此同時，Civiv Type R則被其它兩台全輪驅動競爭對手拋在了腦後。

第二場比賽的結果非常相似，BMW M240i xDrive再次奪冠，以12.4秒完成四分之一英里，而VW Golf R為 12.7秒，Honda Civic Type R為14.2秒。

但如果是維持一定速度的rolling race動態起跑，事情變得特別有趣。BMW因為享有額外動力，所以整體動態表現依然領現，但Civic Type R顯然就更具競爭力，能夠與Golf R進行纏鬥。

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